Смородская считает, что игроки «Ференцвароша» слили Черчесова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об увольнении Станислава Черчесова из «Ференцвароша».

Вчера венгерская команда вылетела из 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов, крупно уступив Клаксвику» из Фарерских островов.

– Справедливое ли это решение? Тут ключевой вопрос в том, с кем они играли, а играли они с соперником с Фарерских островов. Там традиционно очень слабые команды. Так позорно проиграть!.. Это говорит о том, что команда не хотела вообще играть. А почему не хотела играть? Скорее всего, «сливала» тренера.

– А почему она это делала?

– А это я уже знать не могу. Просто проиграть фарерской команде – ну, это просто надо умудриться! Поэтому Черчесова и уволили.

– Это могло быть какое‑то решение с политической подоплекой? Российских специалистов не хотят в «Ференцвароше» видеть?

– Нет, я так не считаю. Думаю, что‑то разладилось во взаимоотношениях тренера и команды, и руководство это увидело.