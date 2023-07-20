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  • Смородская считает, что игроки «Ференцвароша» слили Черчесова

Смородская считает, что игроки «Ференцвароша» слили Черчесова

20 июля 2023, 15:44
6

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об увольнении Станислава Черчесова из «Ференцвароша».

Вчера венгерская команда вылетела из 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов, крупно уступив Клаксвику» из Фарерских островов.

– Справедливое ли это решение? Тут ключевой вопрос в том, с кем они играли, а играли они с соперником с Фарерских островов. Там традиционно очень слабые команды. Так позорно проиграть!.. Это говорит о том, что команда не хотела вообще играть. А почему не хотела играть? Скорее всего, «сливала» тренера.

– А почему она это делала?

– А это я уже знать не могу. Просто проиграть фарерской команде – ну, это просто надо умудриться! Поэтому Черчесова и уволили.

– Это могло быть какое‑то решение с политической подоплекой? Российских специалистов не хотят в «Ференцвароше» видеть?

– Нет, я так не считаю. Думаю, что‑то разладилось во взаимоотношениях тренера и команды, и руководство это увидело.

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Источник: «Матч ТВ»
Ференцварош Черчесов Станислав Смородская Ольга
Комментарии (6)
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Karaeff
1689857459
Полностью согласен,слили.Черчесов жёсткий, деликатности мало, видимо недовольные и устроили заговор.
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alex1951
1689861498
Окей! А чего ж его столько времени держали ?Устраивал? И ващее - он не русский , он Чабан! И как то странно все это , чтобы Чабана отправить ,нужно команду срамом покрыть ? А сказать - Досвидос ,брателло! и все...
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моэм
1689862736
В Клаксвике играют физически крепкие ребята , толпа лосей , и там играют сейчас 9 легионеров , датчане , сербы , хох-лы , они в прошлом году "вынесли" Динамо Тбилиси 6 : 1....я к тому что нынешние андердоги намного "зубастее" прежних ...а Оля занимается конспирологией , поскольку "не шарит" в футболе.
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k611
1689867660
Теперь что про это говорить. Всё может быть. Игроки же в этом не признаются.
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DOCTOR PENALTY
1689874974
Слили с космической скоростью.
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