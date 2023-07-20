Смородская считает, что игроки «Ференцвароша» слили Черчесова

Полностью согласен,слили.Черчесов жёсткий, деликатности мало, видимо недовольные и устроили заговор.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об увольнении Станислава Черчесова из «Ференцвароша».
Вчера венгерская команда вылетела из 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов, крупно уступив Клаксвику» из Фарерских островов.
– Справедливое ли это решение? Тут ключевой вопрос в том, с кем они играли, а играли они с соперником с Фарерских островов. Там традиционно очень слабые команды. Так позорно проиграть!.. Это говорит о том, что команда не хотела вообще играть. А почему не хотела играть? Скорее всего, «сливала» тренера.
– А почему она это делала?
– А это я уже знать не могу. Просто проиграть фарерской команде – ну, это просто надо умудриться! Поэтому Черчесова и уволили.
– Это могло быть какое‑то решение с политической подоплекой? Российских специалистов не хотят в «Ференцвароше» видеть?
– Нет, я так не считаю. Думаю, что‑то разладилось во взаимоотношениях тренера и команды, и руководство это увидело.