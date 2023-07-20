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    • Смородская считает, что игроки «Ференцвароша» слили Черчесова

    Смородская считает, что игроки «Ференцвароша» слили Черчесова

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об увольнении Станислава Черчесова из «Ференцвароша».

    Вчера венгерская команда вылетела из 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов, крупно уступив Клаксвику» из Фарерских островов.

    – Справедливое ли это решение? Тут ключевой вопрос в том, с кем они играли, а играли они с соперником с Фарерских островов. Там традиционно очень слабые команды. Так позорно проиграть!.. Это говорит о том, что команда не хотела вообще играть. А почему не хотела играть? Скорее всего, «сливала» тренера.

    – А почему она это делала?

    – А это я уже знать не могу. Просто проиграть фарерской команде – ну, это просто надо умудриться! Поэтому Черчесова и уволили.

    – Это могло быть какое‑то решение с политической подоплекой? Российских специалистов не хотят в «Ференцвароше» видеть?

    – Нет, я так не считаю. Думаю, что‑то разладилось во взаимоотношениях тренера и команды, и руководство это увидело.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8

      Karaeff 51 минуту назад

      Полностью согласен,слили.Черчесов жёсткий, деликатности мало, видимо недовольные и устроили заговор.

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