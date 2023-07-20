«Гавр» выиграл первый трофей после перехода Кузяева

«Гавр» стал обладателем Кубка Нормандии.

В матче за трофей новая команда Далера Кузяева победила «Кан» со счетом 3:1.

Российский полузащитник не принимал участие в игре.

30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.

С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.

Это первый игровой опыт Далера за пределами России.

«Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

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