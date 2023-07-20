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«Гавр» выиграл первый трофей после перехода Кузяева

20 июля 2023, 11:23
5

«Гавр» стал обладателем Кубка Нормандии.

В матче за трофей новая команда Далера Кузяева победила «Кан» со счетом 3:1.

Российский полузащитник не принимал участие в игре.

  • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
  • С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
  • Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
  • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

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Источник: сайт «Гавра»
Франция. Лига 1 Гавр Кузяев Далер
Комментарии (5)
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Fialet
1689847019
Ну писец, кубок провинции выиграли. Надо ещё кубок какого нибудь колхоза взять, тоже трофей будет.
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k611
1689852346
Почему игрового времени ему в этом матче не дали. Форму не набрал что ли.
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SuperNils
1689927655
Кто такой Кузяев? Что это за кубок Нормандии? Что это за Гавр? Зачем эта новость здесь? Лучше бы жопу дочери Малафеева выложили.
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