«Гавр» выиграл первый трофей после перехода Кузяева

«Гавр» стал обладателем Кубка Нормандии.
В матче за трофей новая команда Далера Кузяева победила «Кан» со счетом 3:1.
Российский полузащитник не принимал участие в игре.
- 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
- С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
- Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
- «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
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Источник: сайт «Гавра»