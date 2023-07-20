Испанского футболиста приговорили к четырем годам тюремного заключения

Нападающий «Сельты» Санти Мина все ближе к тюрьме.
В мае 2022 года его признали виновным в изнасиловании и приговорили к четырем годам заключения.
Испанский футболист подал апелляцию. Накануне суд ее отклонил, утвердив приговор.
Последний шанс форварда – обжаловать решение в Верховном суде Испании.
- В прошлом сезоне Мина выступал за саудовский «Аль-Шабаб» на правах аренды.
- Его контракт с «Сельтой» действует до 2024 года.
- Клуб хочет расторгнуть соглашение с игроком, которым летом 2020-го интересовался «Локомотив».
Источник: Marca