Испанского футболиста приговорили к четырем годам тюремного заключения

Нападающий «Сельты» Санти Мина все ближе к тюрьме.

В мае 2022 года его признали виновным в изнасиловании и приговорили к четырем годам заключения.

Испанский футболист подал апелляцию. Накануне суд ее отклонил, утвердив приговор.

Последний шанс форварда – обжаловать решение в Верховном суде Испании.