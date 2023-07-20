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Испанского футболиста приговорили к четырем годам тюремного заключения

20 июля 2023, 11:00

Нападающий «Сельты» Санти Мина все ближе к тюрьме.

В мае 2022 года его признали виновным в изнасиловании и приговорили к четырем годам заключения.

Испанский футболист подал апелляцию. Накануне суд ее отклонил, утвердив приговор.

Последний шанс форварда – обжаловать решение в Верховном суде Испании.

  • В прошлом сезоне Мина выступал за саудовский «Аль-Шабаб» на правах аренды.
  • Его контракт с «Сельтой» действует до 2024 года.
  • Клуб хочет расторгнуть соглашение с игроком, которым летом 2020-го интересовался «Локомотив».

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Источник: Marca
Испания. Примера Сельта Мина Санти
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