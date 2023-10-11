Клубы РПЛ отказались подписывать испанского нападающего, осужденного за изнасилование

В Спартак его! Там любят преступников укрывать!!!...)))
Бывший игрок «Валенсии» и «Сельты» Санти Мина пытался трудоустроиться в России.
Представители нападающего предлагали его услуги нескольким топ-клубам РПЛ, но те отказались.
Причина – нежелание сотрудничать с игроком, обладающим плохой репутацией.
- В Испании Мину приговорили к 4 годам тюрьмы за изнасилование.
- Футболист подал апелляцию, сейчас он находится под залогом.
- Летом форвард вел переговоры с «Сампдорией», но сделку сорвали протесты болельщиков.