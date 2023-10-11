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    • Клубы РПЛ отказались подписывать испанского нападающего, осужденного за изнасилование

    Клубы РПЛ отказались подписывать испанского нападающего, осужденного за изнасилование

    Бывший игрок «Валенсии» и «Сельты» Санти Мина пытался трудоустроиться в России.

    Представители нападающего предлагали его услуги нескольким топ-клубам РПЛ, но те отказались.

    Причина – нежелание сотрудничать с игроком, обладающим плохой репутацией.

    • В Испании Мину приговорили к 4 годам тюрьмы за изнасилование.
    • Футболист подал апелляцию, сейчас он находится под залогом.
    • Летом форвард вел переговоры с «Сампдорией», но сделку сорвали протесты болельщиков.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21975

      Cleaner 1 час назад

      В Спартак его! Там любят преступников укрывать!!!...)))

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      Рейтинг: +4010

      acor94 2 часа назад

      Да какая у наших клубов репутация?)) надо было брать. Надо смотреть на профессиональные навыки а не репутацию.

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