Мина вернулся к тренировкам в «Сельте». Его приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилование

Нападающий «Сельты» Санти Мина добился своего участия в тренировочном процессе.

Футболист сделал официальный запрос и получил разрешение вернуться к занятиям, хотя клуб был против этого из-за репутационных рисков.

В мае 26-летнего испанца приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилование, однако он пока не отбывает наказание из-за подачи апелляции.

Мина тренируется на базе «Сельты» с несколькими партнерами по команде, поскольку основная часть состава отправилась в турне по США.