Форварда «Сельты» Мину приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилование

Суд вынес приговор нападающему «Сельты» Санти Мине, который обвинялся в изнасиловании летом 2017 года.

Футболиста приговорили к четырем годам тюремного заключения.

Также 26-летний форвард должен выплатить пострадавшей компенсацию в размере 50 тысяч евро. Кроме того, ему запрещено приближаться к ней ближе чем на 500 метров в течение 12 лет.

Мина собирается обжаловать судебное решение. Он настаивает на том, что секс был по взаимному согласию.

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