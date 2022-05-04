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Форварда «Сельты» Мину приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилование

Суд вынес приговор нападающему «Сельты» Санти Мине, который обвинялся в изнасиловании летом 2017 года.

Футболиста приговорили к четырем годам тюремного заключения.

Также 26-летний форвард должен выплатить пострадавшей компенсацию в размере 50 тысяч евро. Кроме того, ему запрещено приближаться к ней ближе чем на 500 метров в течение 12 лет.

Мина собирается обжаловать судебное решение. Он настаивает на том, что секс был по взаимному согласию.

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Источник: AS

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Комментарии5
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    Рейтинг: +63201

    portero 3 часа назад

    Как-то уже странная реакция на все эти суды по истечении огромного срока... бизнес какой-то у контор адвокато-вымогателей...

    1
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    Рейтинг: +5089

    AtticusFinch 3 часа назад

    Каким образом можно доказать износилование 2017 года? Синяки сохранились?или побои?

    4
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    Рейтинг: +478

    Октавиус > AtticusFinch 3 часа назад

    если ты белый мужик традиционной ориентации, то уже виноват

    3
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    Рейтинг: +144

    Феникс 28 > Октавиус 2 часа назад

    А если черный ? Не виноват ?

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    Рейтинг: +13388

    Fusballer > AtticusFinch 2 часа назад

    Может ребёнок получился)))

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