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    • Агент Йовича отреагировал на новость о переговорах со «Спартаком»

    Агент Йовича отреагировал на новость о переговорах со «Спартаком»

    Фали Рамадани, агент нападающего «Фиорентины» Луки Йовича, прокомментировал информацию, согласно которой игрок может оказаться в «Спартаке».

    Сообщалось, что посредники предложили московскому клубу подписать 25-летнего футболиста.

    «У Луки контракт с «Фиорентиной», он остаeтся», – сказал агент.

    • Рыночная стоимость серба – 8 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне он провел за «Фиорентину» 50 матчей, забил 13 голов и сделал 5 ассистов.
    • До этого Йович выступал за «Реал». Мадридцы его покупали за 63 млн евро.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    Сегодня, 08:55
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +15027

      R_a_i_n 2 часа назад

      А защитников все нет...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11572

      "supermax" 3 часа назад

      изначально было похоже на бред

      2
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