Агент Йовича отреагировал на новость о переговорах со «Спартаком»

Фали Рамадани, агент нападающего «Фиорентины» Луки Йовича, прокомментировал информацию, согласно которой игрок может оказаться в «Спартаке».
Сообщалось, что посредники предложили московскому клубу подписать 25-летнего футболиста.
«У Луки контракт с «Фиорентиной», он остаeтся», – сказал агент.
- Рыночная стоимость серба – 8 миллионов евро.
- В прошлом сезоне он провел за «Фиорентину» 50 матчей, забил 13 голов и сделал 5 ассистов.
- До этого Йович выступал за «Реал». Мадридцы его покупали за 63 млн евро.
Источник: «Евро-футбол»