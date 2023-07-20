Агент Йовича отреагировал на новость о переговорах со «Спартаком»

Фали Рамадани, агент нападающего «Фиорентины» Луки Йовича, прокомментировал информацию, согласно которой игрок может оказаться в «Спартаке».

Сообщалось, что посредники предложили московскому клубу подписать 25-летнего футболиста.

«У Луки контракт с «Фиорентиной», он остаeтся», – сказал агент.