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Клуб Второй лиги сообщил о смерти своего экс-игрока в зоне СВО

19 июля 2023, 20:19
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«Кубань Холдинг» из 2-й лиги сообщила о гибели своего бывшего футболиста Станислава Дорошенко.

«18 июля при исполнении воинского долга в зоне СВО (Донецкая область) погиб Станислав Дорошенко. Стас родом из станицы Каневской, но многим спортсменам и болельщикам Павловского района он известен по выступлениям за футбольные команды нашего района.

«Кабан», именно так называли его партнеры в команде и болельщики, защищал цвета Павловского района на соревнованиях всероссийского и регионального уровня. В первенстве Павловского района по футболу (мини-футболу) он выступал на протяжении более чем десяти лет, вплоть до объявленной мобилизации осенью 2022 года», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

  • Дорошенко было 34 года.
  • Ближайшие матчи Павловской футбольной лиги начнутся с минуты молчания.
  • Ранее в июле стало известно о гибели в зоне СВО арбитра Второй лиги Даниила Шеметова.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Кубань Холдинг
Комментарии (2)
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Yellow 91
1689825888
Лично знаком... С детства вместе росли и играли... Очень хороший человек!!! Соболезнования родным и близким....
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alefreddy
1697207963
Царство небесное
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