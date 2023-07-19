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    • Клуб Второй лиги сообщил о смерти своего экс-игрока в зоне СВО

    Клуб Второй лиги сообщил о смерти своего экс-игрока в зоне СВО

    «Кубань Холдинг» из 2-й лиги сообщила о гибели своего бывшего футболиста Станислава Дорошенко.

    «18 июля при исполнении воинского долга в зоне СВО (Донецкая область) погиб Станислав Дорошенко. Стас родом из станицы Каневской, но многим спортсменам и болельщикам Павловского района он известен по выступлениям за футбольные команды нашего района.

    «Кабан», именно так называли его партнеры в команде и болельщики, защищал цвета Павловского района на соревнованиях всероссийского и регионального уровня. В первенстве Павловского района по футболу (мини-футболу) он выступал на протяжении более чем десяти лет, вплоть до объявленной мобилизации осенью 2022 года», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

    • Дорошенко было 34 года.
    • Ближайшие матчи Павловской футбольной лиги начнутся с минуты молчания.
    • Ранее в июле стало известно о гибели в зоне СВО арбитра Второй лиги Даниила Шеметова.

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    Источник: «Р-Спорт»

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