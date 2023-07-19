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    Ловчев назвал «дырявой» оборону «Спартака»

    Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев считает, что «Спартаку» необходимо усилить защиту.

    «Смотрю, что сейчас происходит – клуб в цейтноте пытается усилить самую главную проблемную линию, защиту. Она дырявая, очень много недочeтов в игре. Как только стандарт у своих ворот – это полгола. Именно эту линию и надо было усиливать в первую очередь. В этом смысле всe правильно, вопрос только в том, что новобранцев сюда за несколько дней до старта чемпионата нет. Идут только переговоры.

    То, что сорвался переход Страхини Эраковича, – ну это логично. Сработали финансовые отношения «Црвены Звезды» с «Газпромом», – в Питере просто не дали ни одного шанса усилить команду-конкурента. Чего тут другого стоило ожидать? Ну, «Зенит» просто забрал потенциально классного футболиста себе, «Спартак» продолжает поиск. Давайте подождeм», – написал Ловчев.

    • «Спартак» договорился о сделке по защитнику с «Црвеной Звездой» за 7 миллионов евро.
    • Сербы позже отменили трансфер из-за предложения «Зенита», у которого было приоритетное право выкупа футболиста.
    • Как и у «Зенита», спонсор «Црвены Звезды» – «Газпром».

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 17:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +455

      Боцман52 1 час назад

      Какой цейтнот? Трансферное окно открылось 26.06 и продлится до 14.09

      0
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      Рейтинг: +348

      Айболид 1 час назад

      Какая ?))))))))))))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18961

      NewLife 2 часа назад

      Зачем мусолить то, что и так все знают. Это авторитетное мнение ? Не повезло, что Тавареш травмировался, но работа по укреплению защиты идет, к тому же в последней тренировочной игре Дуарте выглядел не плохо).

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      Рейтинг: +1268

      rac531 2 часа назад

      Бывший игрок первой лиги Евгений Ловчев считает

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