Ловчев назвал «дырявой» оборону «Спартака»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев считает, что «Спартаку» необходимо усилить защиту.

«Смотрю, что сейчас происходит – клуб в цейтноте пытается усилить самую главную проблемную линию, защиту. Она дырявая, очень много недочeтов в игре. Как только стандарт у своих ворот – это полгола. Именно эту линию и надо было усиливать в первую очередь. В этом смысле всe правильно, вопрос только в том, что новобранцев сюда за несколько дней до старта чемпионата нет. Идут только переговоры.

То, что сорвался переход Страхини Эраковича, – ну это логично. Сработали финансовые отношения «Црвены Звезды» с «Газпромом», – в Питере просто не дали ни одного шанса усилить команду-конкурента. Чего тут другого стоило ожидать? Ну, «Зенит» просто забрал потенциально классного футболиста себе, «Спартак» продолжает поиск. Давайте подождeм», – написал Ловчев.