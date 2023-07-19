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Литвинов ответил, готов ли поменять «Спартак» на ЦСКА

19 июля 2023, 15:58
5

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о ценностях.

– После переходов Хесуса Медины в «Спартак» и Марио Фернандеса в «Зенит» у болельщиков возникает вопрос: не пропали ли ценности у игроков? Есть фраза, которую часто говорят футболисты: «Я играю за эмблему, а не за деньги». Ты можешь ее сказать?

– Я сейчас играю за «Спартак» и не думаю о каких-то деньгах. Если российские клубы будут делать мне предложения, я не буду их рассматривать. Моя команда – «Спартак». Понятно, когда речь заходит о европейском футболе – это уже другое дело, так как играть в Европе – мечта любого футболиста, скачок в карьере. Очень рад за Кузяева, желаю ему удачи. Наши фанаты радуются, когда мы переходим в европейские команды.

– Как бы ты ответил на вопрос о переходе в ЦСКА?

– Я рад находиться в «Спартаке» – это моя огромная мечта. Я не могу такой переход представить, потому что здесь у меня в команде те люди, которые помогали в академии, молодежке. Это моя семья. Сейчас у меня представление, что я не могу никуда уйти.

  • Литвинов стоит 5 миллионов евро.
  • В основе «Спартака» он с 2021 года.
  • У опорника 3 матча за сборную России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан
Комментарии (5)
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derrik2000
1689771932
Когда собаке делать не хер, журналюги начинают ВЫДАВАТЬ всякую *уйню.
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Project Бабангида
1689772210
вы лега с деревянным конструктором не сравнивайте. для иностранца все эти ваши деревенские разборки пустой звук. они сюда не цвета отстаивать едут а капусту рубить. хватит дуру включать. примите это как должное
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Romio-xxx
1689773760
Вопросы слишком провокационные!
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cska1948
1689774061
Журналисты, на подобные ответы, провоцируют футболистов у которых в данный момент всё в порядке. Марио Фернандес отвечал так же, когда над ним в ЦСКА было безоблачное небо. На месте футболистов надо посылать журналистов с подобными вопросами куда подальше.
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ivany4
1689786765
Кто-нибудь после этого скажет, что у нас адекватные футбольные журналисты и комментаторы?
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