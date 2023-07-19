Литвинов ответил, готов ли поменять «Спартак» на ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о ценностях.

– После переходов Хесуса Медины в «Спартак» и Марио Фернандеса в «Зенит» у болельщиков возникает вопрос: не пропали ли ценности у игроков? Есть фраза, которую часто говорят футболисты: «Я играю за эмблему, а не за деньги». Ты можешь ее сказать?

– Я сейчас играю за «Спартак» и не думаю о каких-то деньгах. Если российские клубы будут делать мне предложения, я не буду их рассматривать. Моя команда – «Спартак». Понятно, когда речь заходит о европейском футболе – это уже другое дело, так как играть в Европе – мечта любого футболиста, скачок в карьере. Очень рад за Кузяева, желаю ему удачи. Наши фанаты радуются, когда мы переходим в европейские команды.

– Как бы ты ответил на вопрос о переходе в ЦСКА?

– Я рад находиться в «Спартаке» – это моя огромная мечта. Я не могу такой переход представить, потому что здесь у меня в команде те люди, которые помогали в академии, молодежке. Это моя семья. Сейчас у меня представление, что я не могу никуда уйти.

Литвинов стоит 5 миллионов евро.

В основе «Спартака» он с 2021 года.

У опорника 3 матча за сборную России.

РПЛ возвращается: успейте забрать специальный бонус в 17000 рублей!