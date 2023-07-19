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    Литвинов ответил, готов ли поменять «Спартак» на ЦСКА

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о ценностях.

    – После переходов Хесуса Медины в «Спартак» и Марио Фернандеса в «Зенит» у болельщиков возникает вопрос: не пропали ли ценности у игроков? Есть фраза, которую часто говорят футболисты: «Я играю за эмблему, а не за деньги». Ты можешь ее сказать?

    – Я сейчас играю за «Спартак» и не думаю о каких-то деньгах. Если российские клубы будут делать мне предложения, я не буду их рассматривать. Моя команда – «Спартак». Понятно, когда речь заходит о европейском футболе – это уже другое дело, так как играть в Европе – мечта любого футболиста, скачок в карьере. Очень рад за Кузяева, желаю ему удачи. Наши фанаты радуются, когда мы переходим в европейские команды.

    – Как бы ты ответил на вопрос о переходе в ЦСКА?

    – Я рад находиться в «Спартаке» – это моя огромная мечта. Я не могу такой переход представить, потому что здесь у меня в команде те люди, которые помогали в академии, молодежке. Это моя семья. Сейчас у меня представление, что я не могу никуда уйти.

    • Литвинов стоит 5 миллионов евро.
    • В основе «Спартака» он с 2021 года.
    • У опорника 3 матча за сборную России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +600

      cska1948 26 минут назад

      Журналисты, на подобные ответы, провоцируют футболистов у которых в данный момент всё в порядке. Марио Фернандес отвечал так же, когда над ним в ЦСКА было безоблачное небо. На месте футболистов надо посылать журналистов с подобными вопросами куда подальше.

      1
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      Рейтинг: +2001

      Romio-xxx 31 минуту назад

      Вопросы слишком провокационные!

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      Рейтинг: +40205

      Project Бабангида 57 минут назад

      вы лега с деревянным конструктором не сравнивайте. для иностранца все эти ваши деревенские разборки пустой звук. они сюда не цвета отстаивать едут а капусту рубить. хватит дуру включать. примите это как должное

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      Рейтинг: +21745

      derrik2000 1 час назад

      Когда собаке делать не хер, журналюги начинают ВЫДАВАТЬ всякую *уйню.

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