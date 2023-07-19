Божович: «В России меня считают легендой»

Бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» Миодраг Божович продолжает считать себя легендой российского футбола.
– Вы называли себя легендой российского футбола.
– А ты не согласен?
– Согласен. Те, кто с вами работал в России, тоже считали вас легендой?
– Думаю, да. Вообще я в России чувствую себя как дома.
- Черногорец впервые появился в России в 2008 году, приняв «Амкар».
- В 1-й же сезон Божович вывел пермяков в Лигу Европы, где команда вылетела от «Фулхэма».
- Миодраг без работы год, последним его клубом был тульский «Арсенал», с которым он вылетел из РПЛ.
Источник: Metaratings