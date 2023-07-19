Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Божович: «В России меня считают легендой»

    Бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» Миодраг Божович продолжает считать себя легендой российского футбола.

    – Вы называли себя легендой российского футбола.

    – А ты не согласен?

    – Согласен. Те, кто с вами работал в России, тоже считали вас легендой?

    – Думаю, да. Вообще я в России чувствую себя как дома.

    • Черногорец впервые появился в России в 2008 году, приняв «Амкар».
    • В 1-й же сезон Божович вывел пермяков в Лигу Европы, где команда вылетела от «Фулхэма».
    • Миодраг без работы год, последним его клубом был тульский «Арсенал», с которым он вылетел из РПЛ.

    Новости по теме
    Божович назвал единственную команду РПЛ, которая не оказывает давление на судей 6
    Божович объяснил, почему «Спартак» не выигрывает РПЛ 1
    Божович: «Судьи РПЛ ошибаются в сторону одной определенной команды» 13
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40200

      Project Бабангида 1 час назад

      легенда гласит что он Граф. местами даже Дракула. хотя принадлежность к Цепешам в родовом дереве прослеживается нечётка

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 