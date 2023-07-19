Божович: «В России меня считают легендой»

Бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» Миодраг Божович продолжает считать себя легендой российского футбола.

– Вы называли себя легендой российского футбола.

– А ты не согласен?

– Согласен. Те, кто с вами работал в России, тоже считали вас легендой?

– Думаю, да. Вообще я в России чувствую себя как дома.