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    Бамба отказал ЦСКА по двум причинам

    Буба Траоре, агент новичка «Сельты» Жонатана Бамба, объяснил, почему вингер выбрал испанский клуб, а не ЦСКА.

    «Переход Жонатана в ЦСКА не состоялся по причине низкого предложения от российского клуба и отсутствия игр в еврокубках.

    «Сельта» предложила лучшие условия, поэтому футболист перешел в испанскую команду», – сказал агент.

    • Рыночная стоимость Бамба – 20 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Лиги 1 он забил 6 голов и отдал 7 ассистов в 34 матчах в составе «Лилля».
    • Бамба – чемпион Франции сезона-2020/21. Он был свободным агентом.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14750

      Skull_Boy 2 часа назад

      Нуда 1,5 млн лучше 2х и в каких еврокубках играет Сельта, если последние 10 лет она борется за выживание и не может купить игрока дороже 5 млн

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