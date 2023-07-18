Бамба отказал ЦСКА по двум причинам

Буба Траоре, агент новичка «Сельты» Жонатана Бамба, объяснил, почему вингер выбрал испанский клуб, а не ЦСКА.

«Переход Жонатана в ЦСКА не состоялся по причине низкого предложения от российского клуба и отсутствия игр в еврокубках.

«Сельта» предложила лучшие условия, поэтому футболист перешел в испанскую команду», – сказал агент.