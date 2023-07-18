Бамба отказал ЦСКА по двум причинам

Буба Траоре, агент новичка «Сельты» Жонатана Бамба, объяснил, почему вингер выбрал испанский клуб, а не ЦСКА.
«Переход Жонатана в ЦСКА не состоялся по причине низкого предложения от российского клуба и отсутствия игр в еврокубках.
«Сельта» предложила лучшие условия, поэтому футболист перешел в испанскую команду», – сказал агент.
- Рыночная стоимость Бамба – 20 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Лиги 1 он забил 6 голов и отдал 7 ассистов в 34 матчах в составе «Лилля».
- Бамба – чемпион Франции сезона-2020/21. Он был свободным агентом.
Источник: Sport24