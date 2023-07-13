ЦСКА может бесплатно подписать 20-миллионного вингера

Бывший нападающий «Лилля» Жонатан Бамба может перейти в ЦСКА.

«ЦСКА предлагали левого вингера Жонатана Бамба. Но как оказалось, армейцы на связи с окружением африканца. Сейчас он свободный агент. И готов приехать в Россию, если будут удовлетворены его финансовые условия.

В предыдущем клубе «Лилле» он получал под 2 млн евро в год, в России игрок хочет получать около 3 млн евро в год. Футболист ждeт максимально выгодное предложение в финансовом плане», – сообщил источник Legalbet.