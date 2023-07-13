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ЦСКА может бесплатно подписать 20-миллионного вингера

13 июля 2023, 17:58
8

Бывший нападающий «Лилля» Жонатан Бамба может перейти в ЦСКА.

«ЦСКА предлагали левого вингера Жонатана Бамба. Но как оказалось, армейцы на связи с окружением африканца. Сейчас он свободный агент. И готов приехать в Россию, если будут удовлетворены его финансовые условия.

В предыдущем клубе «Лилле» он получал под 2 млн евро в год, в России игрок хочет получать около 3 млн евро в год. Футболист ждeт максимально выгодное предложение в финансовом плане», – сообщил источник Legalbet.

  • Рыночная стоимость Бамба – 20 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне Лиги 1 он забил 6 голов и отдал 7 ассистов в 34 матчах.
  • Бамба – чемпион Франции сезона-2020/21.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бамба Жонатан
Комментарии (8)
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Alex Flash
1689260685
Если ему дадут трояк евро,то остальному составу"Равняйсь,смирно!" придется жевать сено
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acor94
1689260759
У них полторашки не было на легенду, а тут за чёрного хлопца трешку...
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acor94
1689261160
Бамба к вам не поедет, йопт!
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FCSpartakM
1689271878
тип на фернандеса и медину у них денег нет на зп, а тут сразу есть.
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