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    ЦСКА может бесплатно подписать 20-миллионного вингера

    Бывший нападающий «Лилля» Жонатан Бамба может перейти в ЦСКА.

    «ЦСКА предлагали левого вингера Жонатана Бамба. Но как оказалось, армейцы на связи с окружением африканца. Сейчас он свободный агент. И готов приехать в Россию, если будут удовлетворены его финансовые условия.

    В предыдущем клубе «Лилле» он получал под 2 млн евро в год, в России игрок хочет получать около 3 млн евро в год. Футболист ждeт максимально выгодное предложение в финансовом плане», – сообщил источник Legalbet.

    • Рыночная стоимость Бамба – 20 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Лиги 1 он забил 6 голов и отдал 7 ассистов в 34 матчах.
    • Бамба – чемпион Франции сезона-2020/21.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2035

      Болотоход 2 часа назад

      Это не для конюшни!
      Женя харьковский такую зп зулусу платить не будет!!!

      1
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      Рейтинг: +3816

      acor94 2 часа назад

      Бамба к вам не поедет, йопт!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3816

      acor94 2 часа назад

      У них полторашки не было на легенду, а тут за чёрного хлопца трешку...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1169

      Alex Flash 2 часа назад

      Если ему дадут трояк евро,то остальному составу"Равняйсь,смирно!" придется жевать сено

      5
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      Рейтинг: +318

      Napaleon Banapart > Alex Flash 2 часа назад

      Овсянка сЭр... ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14706

      R_a_i_n > Alex Flash 2 часа назад

      Овес выдавать будут только по выходным))

      2
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      Рейтинг: +2035

      Болотоход > R_a_i_n 2 часа назад

      не наверное по праздникам))) там у гинера чуть осталось в закромах))))

      1
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      Рейтинг: +4564

      Snek > Alex Flash 2 часа назад

      Конечно, у нас же нет нефтяных и газовых магнатов, либо Галицкого с состоянием в 3 ярда баксов.

      2
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      Рейтинг: +2663

      alefreddy > Болотоход 2 часа назад

      не думаю хох лы все отобрали

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