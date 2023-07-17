Мостовой: «Легионеры «Зенита» могут потерять мотивацию – возможно, им приелись победы»

Александр Мостовой предположил, что иностранные футболисты «Зенита» испытывают проблемы с мотивацией.

«В матче за Суперкубок было ощущение, что игрокам ЦСКА больше хотелось выиграть трофей, чем игрокам «Зенита».

Может, это только начало сезона и команды по-разному готовились физически, а может, лидерам «Зенита» уже немного приелись победы.

Думаю, легионеры «Зенита» могут потерять мотивацию выкладываться на 100% после стольких выигранных трофеев», – сказал Мостовой.