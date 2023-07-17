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  • Мостовой: «Легионеры «Зенита» могут потерять мотивацию – возможно, им приелись победы»

Мостовой: «Легионеры «Зенита» могут потерять мотивацию – возможно, им приелись победы»

17 июля 2023, 09:20
5

Александр Мостовой предположил, что иностранные футболисты «Зенита» испытывают проблемы с мотивацией.

«В матче за Суперкубок было ощущение, что игрокам ЦСКА больше хотелось выиграть трофей, чем игрокам «Зенита».

Может, это только начало сезона и команды по-разному готовились физически, а может, лидерам «Зенита» уже немного приелись победы.

Думаю, легионеры «Зенита» могут потерять мотивацию выкладываться на 100% после стольких выигранных трофеев», – сказал Мостовой.

  • Встреча прошла в Казани.
  • ЦСКА не брал Суперкубок с 2018 года.
  • У «Зенита» теперь 8 таких трофеев – рекорд.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Мостовой Александр
Комментарии (5)
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jek718875
1689580158
А бабло получать они не потеряли мотивацию
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erybov1965
1689580556
Это говорит о профессионализме этих игроков.
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KalterJax
1689583799
Ну это логично! В России выйграно уже всё что можно! еврокубков нет! можно сколько угодно говорить о том, что профессионал всегда должен быть мотивирован, но психология, это такая штука, от которой никуда не деться! всё в жизни надоедает! поэтому что то подсказывает, что зенит забуксует в этом сезоне
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ALEX ML
1689590188
Они заранее знают, что уже победили.
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