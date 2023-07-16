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    • Мать-алкоголичка Алли прокомментировала его слова о сексуальном насилии в детстве

    Мать-алкоголичка Алли прокомментировала его слова о сексуальном насилии в детстве

    Мама полузащитника «Эвертона» Деле Алли Дениз отреагировала на его последнее интервью. В нем игрок сообщил о сексуальном насилии в детстве и об алкогольной зависимости матери.

    «Я не могу перестать плакать с тех пор, как услышала, что моему сыну пришлось пережить в детстве.

    Я понятия не имела, что к нему приставали. Мне так жаль. Мне разбивает сердце мысль, что кто-то, кого я впустила в свой дом, мог предать мое доверие подобным образом.

    Не могу выразить словами, как я расстроена, что у меня больше нет контакта с сыном. Я только надеюсь, что у меня будет шанс увидеть его снова», – сказала Дениз.

    • Футболисту в апреле исполнилось 27 лет.
    • Он не выходит на поле с 26 февраля.
    • Права на полузащитника принадлежат «Эвертону», но в прошлом сезоне он был в аренде в «Бешикташе».

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    Источник: Sports.ru

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