Мать-алкоголичка Алли прокомментировала его слова о сексуальном насилии в детстве

Мама полузащитника «Эвертона» Деле Алли Дениз отреагировала на его последнее интервью. В нем игрок сообщил о сексуальном насилии в детстве и об алкогольной зависимости матери.
«Я не могу перестать плакать с тех пор, как услышала, что моему сыну пришлось пережить в детстве.
Я понятия не имела, что к нему приставали. Мне так жаль. Мне разбивает сердце мысль, что кто-то, кого я впустила в свой дом, мог предать мое доверие подобным образом.
Не могу выразить словами, как я расстроена, что у меня больше нет контакта с сыном. Я только надеюсь, что у меня будет шанс увидеть его снова», – сказала Дениз.
- Футболисту в апреле исполнилось 27 лет.
- Он не выходит на поле с 26 февраля.
- Права на полузащитника принадлежат «Эвертону», но в прошлом сезоне он был в аренде в «Бешикташе».
Источник: Sports.ru