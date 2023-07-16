Мать-алкоголичка Алли прокомментировала его слова о сексуальном насилии в детстве

Мама полузащитника «Эвертона» Деле Алли Дениз отреагировала на его последнее интервью. В нем игрок сообщил о сексуальном насилии в детстве и об алкогольной зависимости матери.

«Я не могу перестать плакать с тех пор, как услышала, что моему сыну пришлось пережить в детстве.

Я понятия не имела, что к нему приставали. Мне так жаль. Мне разбивает сердце мысль, что кто-то, кого я впустила в свой дом, мог предать мое доверие подобным образом.

Не могу выразить словами, как я расстроена, что у меня больше нет контакта с сыном. Я только надеюсь, что у меня будет шанс увидеть его снова», – сказала Дениз.