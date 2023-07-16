ЦСКА ответил на троллинг «Зенита» отсылкой на оскорбительную для петербуржцев кричалку

Пресс-служба ЦСКА не стала оставлять без внимания троллинг со стороны «Зенита» после матча за Суперкубок России (0:0, 4:5 по пенальти).

Самолеты команд стояли рядом в аэропорту Казани, и петербуржцы спросили в телеграме: «Армейцы», что у вас на второе?». Это была отсылка на вторые места москвичей в последнее время.

«Да у нас не только второе, у нас было 1, 2, 3…» – ответил ЦСКА. Это отсылка к знаменитой кричалке «Раз-два-три, «Зенитушка», соси».