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    • Райс прокомментировал свой трансфер из «Вест Хэма» в «Арсенал»

    Райс прокомментировал свой трансфер из «Вест Хэма» в «Арсенал»

    Новичок «Арсенала» Деклан Райс поделился эмоциями в связи с переходом из «Вест Хэма».

    «Прежде всего, я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам «Арсенала» за поддержку. Это было ошеломляюще – много чего происходило, много спекуляций в течение нескольких месяцев. Но очевидно, что как игрок ты хочешь разобраться со всеми вопросами как можно быстрее, чтобы обустроиться на новом месте.

    Сегодня у меня был первый рабочий день, и я действительную чувствую себя как дома. Последние недели были немного трудными из-за моих отношений с «Вест Хэмом». Из-за любви и поддержки, которые я испытываю к клубу, было действительно трудно уйти.

    В футболе возникают удивительные возможности. Большие клубы, такие как «Арсенал», интересовались мной, и мне было по-настоящему трудно отказаться.

    Есть только одна карьера, и я действительно верю в то, что Микель Артета строит здесь, и в команду, которую он создает. Я с нетерпением жду будущего с «Арсеналом».

    Я наблюдал за «Арсеналом» в течение последних двух сезонов и за траекторией, по которой они двигались. Не в прошлом сезоне, а в позапрошлом они финишировали пятыми, но было заметно, какой стиль игры применяет Микель. Прошлый сезон был выдающимся, они обошли практически все команды, кроме «Ман Сити».

    Микель и то, как он работает, команда, то, насколько все молоды, энергия в клубе, а также задача вернуть «Арсенал» туда, где ему самое место, – все это много значит для меня. Я знаю, что фанаты очень хотят этого.

    Что касается меня как игрока, то я приехал сюда жаждущим добиться большого успеха и провести свои лучшие годы в этом великом клубе», – сказал Райс.

    • «Арсенал» заключил с опорным полузащитником контракт до 30 июня 2028 года.
    • Клуб заплатил за него 105 миллионов фунтов. За счет бонусов эта сумма может вырасти до 120 миллионов.
    • Это самый дорогой трансфер среди футболистов из Великобритании.

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    Источник: сайт «Арсенала»

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