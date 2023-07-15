«Арсенал» объявил о трансфере Райса

Деклан Райс официально стал игроком «Арсенала».

Он перешел из «Вест Хэма», предположительно, за 120 миллионов фунтов с учетом потенциальных бонусов.

Это самый дорогой трансфер среди футболистов из Великобритании.

«Арсенал» заключил с новичком долгосрочный контракт. Он взял 41-й игровой номер.