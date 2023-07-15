«Арсенал» объявил о трансфере Райса

За 120 можно было таких 3 взять
Деклан Райс официально стал игроком «Арсенала».
Он перешел из «Вест Хэма», предположительно, за 120 миллионов фунтов с учетом потенциальных бонусов.
Это самый дорогой трансфер среди футболистов из Великобритании.
«Арсенал» заключил с новичком долгосрочный контракт. Он взял 41-й игровой номер.
- Райс был в системе «Вест Хэма» с 2013 года.
- За основную команду он дебютировал в мае 2017-го.
- С тех пор опорный хавбек провел 245 матчей, забил 15 голов и сделал 13 ассистов.