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    «Арсенал» объявил о трансфере Райса

    Деклан Райс официально стал игроком «Арсенала».

    Он перешел из «Вест Хэма», предположительно, за 120 миллионов фунтов с учетом потенциальных бонусов.

    Это самый дорогой трансфер среди футболистов из Великобритании.

    «Арсенал» заключил с новичком долгосрочный контракт. Он взял 41-й игровой номер.

    • Райс был в системе «Вест Хэма» с 2013 года.
    • За основную команду он дебютировал в мае 2017-го.
    • С тех пор опорный хавбек провел 245 матчей, забил 15 голов и сделал 13 ассистов.

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    Источник: сайт «Арсенала»

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    Сегодня, 15:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14724

      Skull_Boy 3 часа назад

      За 120 можно было таких 3 взять

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