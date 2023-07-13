Гойкович из «Оренбурга» объяснил, почему россияне не едут играть за рубеж

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович выделил лучших россиян в РПЛ.

«Есть Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Сергей Пиняев. Однако я бы выделил Андрей Мостового, мне очень нравится, как он играет, крепкий парень. Захарян больше про технику, выступает в центре, а Андрей сильный, жесткий, скоростной, фланговый. Но они все скорее могут играть в «Эспаньоле», чем в испанских грандах. Парни не делают такой разницы. Но тут возникает вопрос. «Динамо», к примеру, платит Захаряну 500 тысяч евро в год. Ему нужно ехать на те же деньги в Германию, Испанию?

Многие остаются, потому что и здесь хорошая лига, хорошие стадионы, хорошая зарплата и здесь дом. И тут не скажешь, проблема это для российского футбола или, наоборот, плюс.

Полгода назад Владимир Сычевой мог бы играть в Германии, можно было говорить, что вот суперстар, но через полгода он забивает только два мяча в «Крыльях Советов». Что тут скажешь, это футбол», – сказал босниец.