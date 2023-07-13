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    • Отец Кузяева раскрыл планы Далера по изучению французского языка

    Отец Кузяева раскрыл планы Далера по изучению французского языка

    Адьям Кузяев, отец новичка «Гавра» Далера Кузяева, высказался о важности знания языка после переезда во Францию.

    «Сейчас главная задача – адаптироваться. «Гавр» прислал нам нарезки из Лиги 2, и мы очень впечатлились: мощные ребята, быстрый, сильный, интенсивный футбол.

    И это второй дивизион! А Далер будет играть в первом. Поэтому важно завоевать место в составе, стать одним из лидеров.

    Далер уже дал пресс-конференцию – на английском. Он понимает и может общаться на испанском. А вчера мы с ним возвращались из Парижа, и он уже кидал фразы на французском.

    Когда мы общались с нашими звездами, которые поиграли за рубежом, все говорили: «Язык – в первую очередь».

    Каждый день Далер будет заниматься по часу французским, это обязательно. Он уже начал», – заявил Кузяев-старший.

    • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
    • С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
    • Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3619

      FRZZ 11 минут назад

      Пожелаем удачи Далеру.

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