Отец Кузяева раскрыл планы Далера по изучению французского языка

Адьям Кузяев, отец новичка «Гавра» Далера Кузяева, высказался о важности знания языка после переезда во Францию.
«Сейчас главная задача – адаптироваться. «Гавр» прислал нам нарезки из Лиги 2, и мы очень впечатлились: мощные ребята, быстрый, сильный, интенсивный футбол.
И это второй дивизион! А Далер будет играть в первом. Поэтому важно завоевать место в составе, стать одним из лидеров.
Далер уже дал пресс-конференцию – на английском. Он понимает и может общаться на испанском. А вчера мы с ним возвращались из Парижа, и он уже кидал фразы на французском.
Когда мы общались с нашими звездами, которые поиграли за рубежом, все говорили: «Язык – в первую очередь».
Каждый день Далер будет заниматься по часу французским, это обязательно. Он уже начал», – заявил Кузяев-старший.
- 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
- С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
- Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
- «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.