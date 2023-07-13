Отец Кузяева раскрыл планы Далера по изучению французского языка

Адьям Кузяев, отец новичка «Гавра» Далера Кузяева, высказался о важности знания языка после переезда во Францию.

«Сейчас главная задача – адаптироваться. «Гавр» прислал нам нарезки из Лиги 2, и мы очень впечатлились: мощные ребята, быстрый, сильный, интенсивный футбол.

И это второй дивизион! А Далер будет играть в первом. Поэтому важно завоевать место в составе, стать одним из лидеров.

Далер уже дал пресс-конференцию – на английском. Он понимает и может общаться на испанском. А вчера мы с ним возвращались из Парижа, и он уже кидал фразы на французском.

Когда мы общались с нашими звездами, которые поиграли за рубежом, все говорили: «Язык – в первую очередь».

Каждый день Далер будет заниматься по часу французским, это обязательно. Он уже начал», – заявил Кузяев-старший.