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    Губерниев прокомментировал трансфер Кузяева в «Гавр»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на переход российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
    • Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра» (10 миллионов евро).
    • Сезон Лиги 1 стартует в августе.

    «Нашего футболиста взяли [в Европу], я очень рад за Далера, буду следить за его судьбой в чемпионате Франции. Неважно, какая это команда, у нас полтора футболиста играют в приличных чемпионатах.

    Пересчитать футболистов, которые сейчас играют в Европе, можно по пальцам одной руки, Станислав Черчесов – тренер. Молодцы хозяева «Гавра», которые не побоялись взять россиянина», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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