Губерниев прокомментировал трансфер Кузяева в «Гавр»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на переход российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра» (10 миллионов евро).

Сезон Лиги 1 стартует в августе.

«Нашего футболиста взяли [в Европу], я очень рад за Далера, буду следить за его судьбой в чемпионате Франции. Неважно, какая это команда, у нас полтора футболиста играют в приличных чемпионатах.

Пересчитать футболистов, которые сейчас играют в Европе, можно по пальцам одной руки, Станислав Черчесов – тренер. Молодцы хозяева «Гавра», которые не побоялись взять россиянина», – сказал Губерниев.