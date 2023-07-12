Медина прокомментировал переход из ЦСКА в «Спартак»

Полузащитник Хесус Медина высказался о переходе из ЦСКА в «Спартак».
«Теперь я хочу поскорее начать тренироваться с командой. Лучше понять, чего Гильермо Абаскаль ждeт от меня на поле. Рассчитываю, что смогу как можно скорее вписаться в коллектив.
Впервые я взял 19-й номер, потому что «десятка» была занята, и я просто сложил цифры 1 и 9. Это было ещe в детстве. А потом я полюбил этот номер и он стал для меня родным», – сказал Медина.
- Медина перешел из ЦСКА за 6 миллионов евро + бонусы.
- Контракт с ним заключен до 30 июня 2026 года.
- Полузащитник провел в ЦСКА 1,5 сезона. Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.
Источник: ютуб-канал «Спартака»