Медина прокомментировал переход из ЦСКА в «Спартак»

Полузащитник Хесус Медина высказался о переходе из ЦСКА в «Спартак».

«Теперь я хочу поскорее начать тренироваться с командой. Лучше понять, чего Гильермо Абаскаль ждeт от меня на поле. Рассчитываю, что смогу как можно скорее вписаться в коллектив.

Впервые я взял 19-й номер, потому что «десятка» была занята, и я просто сложил цифры 1 и 9. Это было ещe в детстве. А потом я полюбил этот номер и он стал для меня родным», – сказал Медина.