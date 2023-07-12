Карпин прокомментировал переход Кузяева в «Гавр»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Советовался ли Далер со мной, принимая решение о переезде в Европу? Нет. Но, в целом, он знает мое мнение.

Очевидно, что для него это шаг вперед в карьере. И дело не в уровне клубов – «Зенита» и «Гавра», а в силе чемпионата Франции и команд, против которых Кузяеву придется играть.

Понятно, что уровень сопротивления французского чемпионата выше, чем в России. Желаю Далеру удачи в «Гавре»!» – сказал Карпин.