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    Карпин прокомментировал переход Кузяева в «Гавр»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

    «Советовался ли Далер со мной, принимая решение о переезде в Европу? Нет. Но, в целом, он знает мое мнение.

    Очевидно, что для него это шаг вперед в карьере. И дело не в уровне клубов – «Зенита» и «Гавра», а в силе чемпионата Франции и команд, против которых Кузяеву придется играть.

    Понятно, что уровень сопротивления французского чемпионата выше, чем в России. Желаю Далеру удачи в «Гавре»!» – сказал Карпин.

    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
    • Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра» (10 миллионов евро).
    • Сезон Лиги 1 стартует в августе.

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    Источник: Sport24

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