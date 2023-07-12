Карраскаль может перейти из ЦСКА в клуб Серии А

К полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю есть интерес в Бразилии. Это клуб Серии А «Атлетико Паранаэнсе».

«Речь идет об аренде с обязательным правом выкупа. Сумма опции – 8 миллионов евро лишь за 50% экономических прав на игрока», – написал инсайдер Иван Карпов.