Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович объяснил, почему не покинул клуб в прошлом году.

– Честно – не думал приостанавливать контракт. Если бы я хотел остановить контракт, я бы сделал это сразу. Такая возможность была, я мог уйти бесплатно. Но у меня есть уважение к «Оренбургу», к директору, к тренеру, к городу, к людям, которые брали меня в клуб и дали возможность показать свои качества. И я не мог просто взять и сказать им – я ухожу. Эти люди в происходящем точно не виноваты.

– Как относитесь к тем, кто все же остановил контракты?

– Тут тяжело говорить, испугались они или что-то еще. Каждый человек думает за себя, думает о своей семье. Кто-то боится и не хочет находиться в стране, полагая, что с ним может что-то случиться. Тем более есть возможность уехать в Европу. Конечно, были и те, кто говорил мне – почему ты остался, почему не разрываешь контракт. Но это мое решение. Здесь все индивидуально.