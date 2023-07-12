Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Гойкович: «Не разорвал контракт из уважения к «Оренбургу», людям, городу»

    Гойкович: «Не разорвал контракт из уважения к «Оренбургу», людям, городу»

    Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович объяснил, почему не покинул клуб в прошлом году.

    – Честно – не думал приостанавливать контракт. Если бы я хотел остановить контракт, я бы сделал это сразу. Такая возможность была, я мог уйти бесплатно. Но у меня есть уважение к «Оренбургу», к директору, к тренеру, к городу, к людям, которые брали меня в клуб и дали возможность показать свои качества. И я не мог просто взять и сказать им – я ухожу. Эти люди в происходящем точно не виноваты.

    – Как относитесь к тем, кто все же остановил контракты?

    – Тут тяжело говорить, испугались они или что-то еще. Каждый человек думает за себя, думает о своей семье. Кто-то боится и не хочет находиться в стране, полагая, что с ним может что-то случиться. Тем более есть возможность уехать в Европу. Конечно, были и те, кто говорил мне – почему ты остался, почему не разрываешь контракт. Но это мое решение. Здесь все индивидуально.

    • 27-летний игрок стоит 1,2 миллиона евро.
    • Босниец в команде с 2020 года.
    • Сезон РПЛ стартует на следующей неделе.

    Новости по теме
    Угадаете клуб РПЛ по вокзалу или аэропорту? 3
    Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты 26
    Все формы клубов РПЛ на новый сезон: «Локо» переоделся в Joma, огонь на майках «Факела» 5
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 