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    Абаскаль объяснил, зачем ему нужен Медина в «Спартаке»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал трансфер полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

    «Переход Медины – то, чего нам не хватало в прошлом сезоне – футболиста с левой ногой в центре поля. Теперь у нас есть футболист, который может добавить баланс. Плюс Медина хорош в исполнении стандартов.

    Хесус уже с командой, в Тарасовке. Пройдет медицинское обследование, тест на физическую подготовку.

    Это касается и Мартинса, который приехал позже. Для Бонгонда то же самое», – сказал Абаскаль.

    • Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
    • Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
    • Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1289

      SLADE2019 1 час назад

      Да уж, справедливо на менеджментом и тренерами Спартака смеются кто не лень. В центре нет левоногого футболиста и специалиста по стандартам. И весь год команда играет с такими дырами в атаке. И если бы Медина с Федотовым не поругался, так и продолжали бы играть?

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      Рейтинг: +748

      FCSpartakM > SLADE2019 32 минуты назад

      сам вообще понял , что сказал?

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      Рейтинг: +1289

      SLADE2019 > FCSpartakM 3 минуты назад

      Ну в слове над в первом предложении последнюю букву не написал. В остальном все предельно ясно.

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