Абаскаль объяснил, зачем ему нужен Медина в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал трансфер полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.
«Переход Медины – то, чего нам не хватало в прошлом сезоне – футболиста с левой ногой в центре поля. Теперь у нас есть футболист, который может добавить баланс. Плюс Медина хорош в исполнении стандартов.
Хесус уже с командой, в Тарасовке. Пройдет медицинское обследование, тест на физическую подготовку.
Это касается и Мартинса, который приехал позже. Для Бонгонда то же самое», – сказал Абаскаль.
- Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
- Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
- Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
- Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.
Источник: Sport24