Абаскаль объяснил, зачем ему нужен Медина в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал трансфер полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

«Переход Медины – то, чего нам не хватало в прошлом сезоне – футболиста с левой ногой в центре поля. Теперь у нас есть футболист, который может добавить баланс. Плюс Медина хорош в исполнении стандартов.

Хесус уже с командой, в Тарасовке. Пройдет медицинское обследование, тест на физическую подготовку.

Это касается и Мартинса, который приехал позже. Для Бонгонда то же самое», – сказал Абаскаль.