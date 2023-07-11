Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • В «Спартаке» назвали причины, по которым купили Медину у ЦСКА

    В «Спартаке» назвали причины, по которым купили Медину у ЦСКА

    Гендиректор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал переход Хесуса Медины в ЦСКА.

    «Думаю, история с переходом Медины из разряда «win-win» [победа без проигравших], которая полезна обоим клубам.

    Нам Хесус интересен и важен с точки зрения игровых качеств, а также по тому, какие позиции он может закрыть на поле. Для наших коллег из ЦСКА, наверное, это была финансово успешная и выгодная сделка.

    Что касается самого Хесуса, мы очень надеемся, что он усилит команду. У него есть игровые качества, которые выделяются: его левая нога, возможность участвовать в розыгрыше стандартных положений, дальние удары. То есть все те качества, которые нужны современному клубу.

    Мы рассчитываем, что его игровые качества добавят нам разнообразия и новых возможностей в игре команды», – сказал Малышев.

    • Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
    • Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
    • Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

    Новости по теме
    Зобнин отреагировал на переход Медины из ЦСКА в «Спартак»
    Ловчев прокомментировал переход Медины из ЦСКА в «Спартак»
    Как относиться к переходу Медины из ЦСКА в «Спартак»? Да никак
    Источник: ютуб-канал «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:51
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18900

      NewLife 2 часа назад

      "У него есть игровые качества, которые выделяются: его левая нога, возможность участвовать в розыгрыше стандартных положений, дальние удары." Дальние удары - в ворота я не видел(
      Выдача желаемого за действительное. Умиляет "возможность участвовать в розыгрыше стандартных положений," Неужели ген директор опять осел ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      SLADE2019 2 часа назад

      Не мешало бы по принципу победа без проигравших оборону наконец создать.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 