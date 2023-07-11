В «Спартаке» назвали причины, по которым купили Медину у ЦСКА

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал переход Хесуса Медины в ЦСКА.

«Думаю, история с переходом Медины из разряда «win-win» [победа без проигравших], которая полезна обоим клубам.

Нам Хесус интересен и важен с точки зрения игровых качеств, а также по тому, какие позиции он может закрыть на поле. Для наших коллег из ЦСКА, наверное, это была финансово успешная и выгодная сделка.

Что касается самого Хесуса, мы очень надеемся, что он усилит команду. У него есть игровые качества, которые выделяются: его левая нога, возможность участвовать в розыгрыше стандартных положений, дальние удары. То есть все те качества, которые нужны современному клубу.

Мы рассчитываем, что его игровые качества добавят нам разнообразия и новых возможностей в игре команды», – сказал Малышев.