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  • В «Спартаке» назвали причины, по которым купили Медину у ЦСКА

В «Спартаке» назвали причины, по которым купили Медину у ЦСКА

11 июля 2023, 08:51
2

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал переход Хесуса Медины в ЦСКА.

«Думаю, история с переходом Медины из разряда «win-win» [победа без проигравших], которая полезна обоим клубам.

Нам Хесус интересен и важен с точки зрения игровых качеств, а также по тому, какие позиции он может закрыть на поле. Для наших коллег из ЦСКА, наверное, это была финансово успешная и выгодная сделка.

Что касается самого Хесуса, мы очень надеемся, что он усилит команду. У него есть игровые качества, которые выделяются: его левая нога, возможность участвовать в розыгрыше стандартных положений, дальние удары. То есть все те качества, которые нужны современному клубу.

Мы рассчитываем, что его игровые качества добавят нам разнообразия и новых возможностей в игре команды», – сказал Малышев.

  • Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
  • Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
  • Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
  • Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Медина Хесус
Комментарии (2)
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SLADE2019
1689055957
Не мешало бы по принципу победа без проигравших оборону наконец создать.
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NewLife
1689057929
"У него есть игровые качества, которые выделяются: его левая нога, возможность участвовать в розыгрыше стандартных положений, дальние удары." Дальние удары - в ворота я не видел( Выдача желаемого за действительное. Умиляет "возможность участвовать в розыгрыше стандартных положений," Неужели ген директор опять осел ?
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