В «Спартаке» назвали причины, по которым купили Медину у ЦСКА

"У него есть игровые качества, которые выделяются: его левая нога, возможность участвовать в розыгрыше стандартных положений, дальние удары." Дальние удары - в ворота я не видел(
Выдача желаемого за действительное. Умиляет "возможность участвовать в розыгрыше стандартных положений," Неужели ген директор опять осел ?
Гендиректор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал переход Хесуса Медины в ЦСКА.
«Думаю, история с переходом Медины из разряда «win-win» [победа без проигравших], которая полезна обоим клубам.
Нам Хесус интересен и важен с точки зрения игровых качеств, а также по тому, какие позиции он может закрыть на поле. Для наших коллег из ЦСКА, наверное, это была финансово успешная и выгодная сделка.
Что касается самого Хесуса, мы очень надеемся, что он усилит команду. У него есть игровые качества, которые выделяются: его левая нога, возможность участвовать в розыгрыше стандартных положений, дальние удары. То есть все те качества, которые нужны современному клубу.
Мы рассчитываем, что его игровые качества добавят нам разнообразия и новых возможностей в игре команды», – сказал Малышев.
- Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
- Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
- Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
- Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.