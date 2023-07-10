Кушанашвили: «12 миллионов в год Малкому – это согласиться с тем, что Инстасамка певица»

Медиадиректор «Родины Медиа» Отар Кушанашвили порассуждал о возможном переходе Малкома из «Зенита» в саудовский клуб за 50 миллионов евро.

– Стоит ли Малком таких денег?

– Увы, у меня нет под рукой томика Жванецкого, не то я бы нашел, подобрал подходящую для означенного абсурда цитату.

Должен заметить, что не только Малком, но вся бразильская диаспора в «Зените», расшатавшая российскую государственную экономику, не стоит и 95 процентов тех денег, что они получают. Следственно, тех комплиментов, что им выдают Орлов и иже.

Слушайте, я видел живого Давида Кипиани на поле, а вы мне про крепыша забавного, лучше которого играет даже наш Пича из «Родины Медиа».

12 миллионов в год такому игроку – это сапоги всмятку, это загробная реинкарнация Евгения Петросяна, это все равно, что считать Гошу Куценко актером, равным Брэду Питту, это все равно согласиться с тем, что Инстасамка – певица.

Но если платят – значит, версия, что там дела ведут ***, – эта версия правдива.

– Это хорошо, что из российского чемпионата уезжают люди за такие деньги? Или наоборот плохо, ведь чемпионат потеряет сильного футболиста?

– Заверяю вас, про Малкома забудут через полчаса после отъезда. Я люблю сам футбол, а не какие-то имена.

Гораздо интереснее, например, следить за тем, выйдет ли в этом году моя команда «Родина» в РПЛ, или за судьбой Игнашевича и евойной команды.

Вот это сюжеты. И таких я могу назвать вам 53 штуки. В пекло Малкома.

– Что вы готовы сделать за эти деньги?

– А на ваш подлейший и сладчайший вопрос, я отвечу репликой моего лучшего в мире папы, светлая память: «все, кроме мужеложества».

Александр Медведев и Миллер будут несказанно удивлены, но деньги мне нужны ,чтоб обеспечить детей, мизинца которых не стоят ваши перехваленные Малкомы, на сигары, на кофий, на музыку, кино и, главное, книжки.

Иногда на проституток. Всем блестящего настроения. Ваш Отарик наивеличайший и светозарный Кушанашвили.