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  • Кушанашвили: «12 миллионов в год Малкому – это согласиться с тем, что Инстасамка певица»

Кушанашвили: «12 миллионов в год Малкому – это согласиться с тем, что Инстасамка певица»

10 июля 2023, 20:27
6

Медиадиректор «Родины Медиа» Отар Кушанашвили порассуждал о возможном переходе Малкома из «Зенита» в саудовский клуб за 50 миллионов евро.

– Стоит ли Малком таких денег?

– Увы, у меня нет под рукой томика Жванецкого, не то я бы нашел, подобрал подходящую для означенного абсурда цитату.

Должен заметить, что не только Малком, но вся бразильская диаспора в «Зените», расшатавшая российскую государственную экономику, не стоит и 95 процентов тех денег, что они получают. Следственно, тех комплиментов, что им выдают Орлов и иже.

Слушайте, я видел живого Давида Кипиани на поле, а вы мне про крепыша забавного, лучше которого играет даже наш Пича из «Родины Медиа».

12 миллионов в год такому игроку – это сапоги всмятку, это загробная реинкарнация Евгения Петросяна, это все равно, что считать Гошу Куценко актером, равным Брэду Питту, это все равно согласиться с тем, что Инстасамка – певица.

Но если платят – значит, версия, что там дела ведут ***, – эта версия правдива.

– Это хорошо, что из российского чемпионата уезжают люди за такие деньги? Или наоборот плохо, ведь чемпионат потеряет сильного футболиста?

– Заверяю вас, про Малкома забудут через полчаса после отъезда. Я люблю сам футбол, а не какие-то имена.

Гораздо интереснее, например, следить за тем, выйдет ли в этом году моя команда «Родина» в РПЛ, или за судьбой Игнашевича и евойной команды.

Вот это сюжеты. И таких я могу назвать вам 53 штуки. В пекло Малкома.

– Что вы готовы сделать за эти деньги?

– А на ваш подлейший и сладчайший вопрос, я отвечу репликой моего лучшего в мире папы, светлая память: «все, кроме мужеложества».

Александр Медведев и Миллер будут несказанно удивлены, но деньги мне нужны ,чтоб обеспечить детей, мизинца которых не стоят ваши перехваленные Малкомы, на сигары, на кофий, на музыку, кино и, главное, книжки.

Иногда на проституток. Всем блестящего настроения. Ваш Отарик наивеличайший и светозарный Кушанашвили.

  • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
  • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
  • В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (6)
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nik55
1689010817
все сказанное 100 процентное попадание
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Вомбат
1689013764
12 миллионов евро в год Малкому это неизмеримо меньше, чем та сумма, за которую я согласился бы признать, что у Кушанашвили естсь ум.
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шахта Заполярная
1689015102
Хоть и чудной этот Отар, но тут не убавить не прибавить, все в точку.
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erybov1965
1689015721
Кушанашвили,еще тот болтун.Но сказано все правильно и это все понимают.Даже настоящие болельщики Зенита,а не "крикуны-фанаты",которые мозг свой "включить" никак не могут.Многие,не менее знаменитые люди,тоже говорили об этом,но этим уже ничего не изменить,только полностью надо пересматривать концепцию нашего футбола и спорта в целом.
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АлексМак
1689015929
...наивеличайший и светозарный....)) - подохреневший грузинец выдез сюда попиариться. А то давно уж забыли про этого персонажа.
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