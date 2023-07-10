Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ⚡️ «Зениту» предложили 50 миллионов за Малкома

    Неназванный саудовский клуб пытается купить вингера «Зенита» Малкома.

    По информации футбольного агента Тимура Гурцкая, сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

    «Малком на грани отъезда, он может вот-вот отправиться в Саудовскую Аравию. Есть информация, что получено предложение в размере 50 миллионов евро, а с ним согласована зарплата, по некоторым оценкам, она колеблется около 10-12 миллионов в год.

    Я попытался узнать это у «Зенита», они это не отрицают, но и не подтверждают. У него есть сумма отступных – 60 миллионов. Если бы клуб из Саудовской Аравии не хотел вступать в переговоры с «Зенитом», то было бы 60, а так хотят за 50», – сказал Гурцкая.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
    • В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.

    Новости по теме
    Малком едва не подрался с капитаном «Фенербахче» 4
    Фанаты «Зенита» выбрали лучшего игрока команды в сезоне-2022/23
    Малком: «Я русский» 8
    Источник: «Это футбол, брат!»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:00
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5526

      Питерский князь 39 минут назад

      Я сразу говорил, что минимум 60 лямов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4241

      raritet 1 час назад

      В самом деле , это хорошее предложение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5158

      fakeid 1 час назад

      50 должны предлагать евроклубы. арабы - от сотки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12786

      Вомбат 1 час назад

      Первый футболист с российским паспортом, за которого дают больше 30 млн евро. Есть чем гордиться матушке-России. (Впрочем, скорее всего это утка).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15417

      Алексей З 2 часа назад

      Разбегаются легенды зенита.
      Миллер , а слабо зп россиянину поднять до 15 лямов за 30 матчей ?
      Давай, не жмись, Россия богатая страна.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3800

      acor94 > Алексей З 2 часа назад

      Не заслужили, вот забьют 23 мяча, тогда и поговорим. А псевдороссияне пусть в аравии играют.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +317

      JIEGEHDA > Алексей З 2 часа назад

      Плачут . Плачет весь Спартак . За кого там из Спартака дадут 50 м ? Да ладно какие 50 . 30 ? Алло проснись . Жена где твоя ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15417

      Алексей З > acor94 1 минуту назад

      Малком то россиянин , статья про него.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3038

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      За такое боблище можно двух отличных по российским меркам игроков на замену купить. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14636

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Кокорина с Мамаевым!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7193

      Semenycch 2 часа назад

      Если это не фейк и сам Малком хочет ехать, то нужно отпускать.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 