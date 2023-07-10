Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

⚡️ «Зениту» предложили 50 миллионов за Малкома

10 июля 2023, 13:00
6

Неназванный саудовский клуб пытается купить вингера «Зенита» Малкома.

По информации футбольного агента Тимура Гурцкая, сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

«Малком на грани отъезда, он может вот-вот отправиться в Саудовскую Аравию. Есть информация, что получено предложение в размере 50 миллионов евро, а с ним согласована зарплата, по некоторым оценкам, она колеблется около 10-12 миллионов в год.

Я попытался узнать это у «Зенита», они это не отрицают, но и не подтверждают. У него есть сумма отступных – 60 миллионов. Если бы клуб из Саудовской Аравии не хотел вступать в переговоры с «Зенитом», то было бы 60, а так хотят за 50», – сказал Гурцкая.

  • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
  • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
  • В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.

Еще по теме:
Агент Малкома сказал, предлагали ли игроку вернуться в Россию 1
Малком подписал контракт с новым клубом 1
⚡️ Саудовский клуб избавился от Малкома, купленного у «Зенита» за 60 миллионов 26
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Азия Зенит Малком
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1688987970
Первый футболист с российским паспортом, за которого дают больше 30 млн евро. Есть чем гордиться матушке-России. (Впрочем, скорее всего это утка).
Ответить
raritet
1688990032
В самом деле , это хорошее предложение.
Ответить
NewLife
1688999877
А неназванный клуб с луны предложил сто луней. Гурцкая, она такая информированная))
Ответить
PAREVG.
1689006370
Попутного. Бом.же.клуб себе еще мартыхаев купит, и предоставит им гражданство.
Ответить
paracetamol
1689025093
Отступные 60 лямов, пусть их и гонят!
Ответить
Главные новости
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
1
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
5
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
2
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
11
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
10
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
25
Все новости
Все новости
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
3
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
10
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
2
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
3
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
4
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
25
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
9
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
14
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
4
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
9
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
19
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
22
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
25
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+