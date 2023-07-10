⚡️ «Зениту» предложили 50 миллионов за Малкома

Я сразу говорил, что минимум 60 лямов!
Неназванный саудовский клуб пытается купить вингера «Зенита» Малкома.
По информации футбольного агента Тимура Гурцкая, сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.
«Малком на грани отъезда, он может вот-вот отправиться в Саудовскую Аравию. Есть информация, что получено предложение в размере 50 миллионов евро, а с ним согласована зарплата, по некоторым оценкам, она колеблется около 10-12 миллионов в год.
Я попытался узнать это у «Зенита», они это не отрицают, но и не подтверждают. У него есть сумма отступных – 60 миллионов. Если бы клуб из Саудовской Аравии не хотел вступать в переговоры с «Зенитом», то было бы 60, а так хотят за 50», – сказал Гурцкая.
- Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
- В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.