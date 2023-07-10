⚡️ «Зениту» предложили 50 миллионов за Малкома

Неназванный саудовский клуб пытается купить вингера «Зенита» Малкома.

По информации футбольного агента Тимура Гурцкая, сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

«Малком на грани отъезда, он может вот-вот отправиться в Саудовскую Аравию. Есть информация, что получено предложение в размере 50 миллионов евро, а с ним согласована зарплата, по некоторым оценкам, она колеблется около 10-12 миллионов в год.

Я попытался узнать это у «Зенита», они это не отрицают, но и не подтверждают. У него есть сумма отступных – 60 миллионов. Если бы клуб из Саудовской Аравии не хотел вступать в переговоры с «Зенитом», то было бы 60, а так хотят за 50», – сказал Гурцкая.