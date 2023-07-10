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    • Каррера мог возглавить «Ювентус» в 2022 году: «Я был одним из кандидатов»

    Каррера мог возглавить «Ювентус» в 2022 году: «Я был одним из кандидатов»

    Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что мог стать главным тренером «Ювентуса».

    – Осенью прошлого года иностранные СМИ писали, что вы могли возглавить «Ювентус». Насколько это близко к правде?

    – Я действительно был одним из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса», но потом они сделали другой выбор. Безусловно, я был бы очень рад возглавить эту команду, но, к сожалению, этого не произошло.

    Рауль Рианчо тогда сказал, что вы привели бы «Ювентус» к чемпионству. Считаете Рианчо хорошим тренером?

    – Да, Рауль – хороший специалист. На самом деле, он был отличным помощником в «Спартаке».

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • Последним местом работы итальянца был «Бари».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5530

      Питерский князь 41 минуту назад

      Зато стал главным петухом России, возглавив срамтак.
      :)))
      Есть что вспомнить.

      0
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      Рейтинг: +5164

      fakeid 52 минуты назад

      после спортага невозможно возглавить что-нибудь приличное, только фнл. исключение составляет тренеришка, который присягнул на верность лгбт.

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      Рейтинг: +6394

      subbotaspartak 55 минут назад

      Я тоже как-то был кандидатом... слава богу - алиби

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      Рейтинг: +19082

      ilichkadr 1 час назад

      Да... такого фейка я не ожидал даже от РБ Спорт!

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