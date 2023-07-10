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  • Каррера мог возглавить «Ювентус» в 2022 году: «Я был одним из кандидатов»

Каррера мог возглавить «Ювентус» в 2022 году: «Я был одним из кандидатов»

10 июля 2023, 17:55
2

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что мог стать главным тренером «Ювентуса».

– Осенью прошлого года иностранные СМИ писали, что вы могли возглавить «Ювентус». Насколько это близко к правде?

– Я действительно был одним из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса», но потом они сделали другой выбор. Безусловно, я был бы очень рад возглавить эту команду, но, к сожалению, этого не произошло.

Рауль Рианчо тогда сказал, что вы привели бы «Ювентус» к чемпионству. Считаете Рианчо хорошим тренером?

– Да, Рауль – хороший специалист. На самом деле, он был отличным помощником в «Спартаке».

  • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • Последним местом работы итальянца был «Бари».

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Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Ювентус Каррера Массимо
Комментарии (2)
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ilichkadr
1689001301
Да... такого фейка я не ожидал даже от РБ Спорт!
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subbotaspartak
1689001601
Я тоже как-то был кандидатом... слава богу - алиби
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