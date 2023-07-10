Каррера мог возглавить «Ювентус» в 2022 году: «Я был одним из кандидатов»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что мог стать главным тренером «Ювентуса».

– Осенью прошлого года иностранные СМИ писали, что вы могли возглавить «Ювентус». Насколько это близко к правде?

– Я действительно был одним из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса», но потом они сделали другой выбор. Безусловно, я был бы очень рад возглавить эту команду, но, к сожалению, этого не произошло.

– Рауль Рианчо тогда сказал, что вы привели бы «Ювентус» к чемпионству. Считаете Рианчо хорошим тренером?

– Да, Рауль – хороший специалист. На самом деле, он был отличным помощником в «Спартаке».