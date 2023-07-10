«Факел» продал 10 тысяч абонементов за 2 дня

«Факел» продал около 10 тысяч абонементов на домашние матчи первой части сезона-2023/24 с момента начала продаж 8 июля.

«На данный момент клуб реализовал порядка 10 тысяч абонементов с учeтом квоты, отведeнной фан-клубу.

Если вы не успели приобрести абонемент, не отчаивайтесь! Напомним, что после ваших многочисленных запросов мы ограничили абонементную программу с целью увеличения количества билетов на каждый конкретный матч», – сообщила пресс-служба клуба.