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    «Факел» продал 10 тысяч абонементов за 2 дня

    «Факел» продал около 10 тысяч абонементов на домашние матчи первой части сезона-2023/24 с момента начала продаж 8 июля.

    «На данный момент клуб реализовал порядка 10 тысяч абонементов с учeтом квоты, отведeнной фан-клубу.

    Если вы не успели приобрести абонемент, не отчаивайтесь! Напомним, что после ваших многочисленных запросов мы ограничили абонементную программу с целью увеличения количества билетов на каждый конкретный матч», – сообщила пресс-служба клуба.

    • «Факел» спасся от вылета из РПЛ через переходные матчи.
    • Сезон РПЛ стартует 21 июля.

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    Источник: телеграм-канал «Факела»

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