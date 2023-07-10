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Нобоа: «В первый год я хотел сбежать из России»

10 июля 2023, 12:50
3

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о начале своего российского этапа карьеры.

– Правда ли, что в первый день в России ты съел снег и заболел ангиной?

– Да. Я из города, в котором всегда +30. Мы никогда не видели снег. Я оказываюсь в Казани в первый день, – 28-29.

Я вижу снег, решил скушать. И заболел. Я такой, что мне одного дня со снегом хватит. Мне бы его хватило, а дальше пусть будет тепло.

– Хотел ли ты сбежать из России в первый год?

– Да.

– Что тебя удивило в России?

– Холодно – это первое. Потом – язык, ничего непонятно в первые полтора года. Для меня был трудный менталитет.

Плюс у меня был тренер, который постоянно кричал. В Южной Америке всегда тренер бывает позитивный, а здесь – всегда негативный.

Но потом я понял, что если бы тренер не видел талант во мне, то вообще бы со мной не разговаривал.

  • 38-летний Нобоа играет в России с 2007 года (с перерывом в 2015-м).
  • Он выступает за «Сочи» с августа 2019-го.
  • В мае эквадорец заявил, что подал документы на получение паспорта РФ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Нобоа Кристиан
Комментарии (3)
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Давид59
1688983171
Вижу снег, решил скушать;))))))))
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Дядя Серёжа
1688983558
Стакан - другой и всё прошло...
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