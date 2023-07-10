Нобоа: «В первый год я хотел сбежать из России»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о начале своего российского этапа карьеры.

– Правда ли, что в первый день в России ты съел снег и заболел ангиной?

– Да. Я из города, в котором всегда +30. Мы никогда не видели снег. Я оказываюсь в Казани в первый день, – 28-29.

Я вижу снег, решил скушать. И заболел. Я такой, что мне одного дня со снегом хватит. Мне бы его хватило, а дальше пусть будет тепло.

– Хотел ли ты сбежать из России в первый год?

– Да.

– Что тебя удивило в России?

– Холодно – это первое. Потом – язык, ничего непонятно в первые полтора года. Для меня был трудный менталитет.

Плюс у меня был тренер, который постоянно кричал. В Южной Америке всегда тренер бывает позитивный, а здесь – всегда негативный.

Но потом я понял, что если бы тренер не видел талант во мне, то вообще бы со мной не разговаривал.