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    Нобоа: «В первый год я хотел сбежать из России»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о начале своего российского этапа карьеры.

    – Правда ли, что в первый день в России ты съел снег и заболел ангиной?

    – Да. Я из города, в котором всегда +30. Мы никогда не видели снег. Я оказываюсь в Казани в первый день, – 28-29.

    Я вижу снег, решил скушать. И заболел. Я такой, что мне одного дня со снегом хватит. Мне бы его хватило, а дальше пусть будет тепло.

    – Хотел ли ты сбежать из России в первый год?

    – Да.

    – Что тебя удивило в России?

    – Холодно – это первое. Потом – язык, ничего непонятно в первые полтора года. Для меня был трудный менталитет.

    Плюс у меня был тренер, который постоянно кричал. В Южной Америке всегда тренер бывает позитивный, а здесь – всегда негативный.

    Но потом я понял, что если бы тренер не видел талант во мне, то вообще бы со мной не разговаривал.

    • 38-летний Нобоа играет в России с 2007 года (с перерывом в 2015-м).
    • Он выступает за «Сочи» с августа 2019-го.
    • В мае эквадорец заявил, что подал документы на получение паспорта РФ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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