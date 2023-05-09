Нобоа: «Подал документы на паспорт России»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа вскоре станет гражданином России.

«Российское гражданство? Я не знаю, когда будут готовы все документы. Я сдал все документы для получения гражданства. Теперь мне остается лишь ждать», – сказал эквадорец.

37-летний Нобоа играет в России с 2007 года (с перерывом в 2015 году).

Он выступает за «Сочи» с 2019 года.

Летом хавбек мог уйти в ЦСКА или «Зенит».

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