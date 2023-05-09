Нобоа: «Подал документы на паспорт России»

Гражданство ему ! .И повестку в военкомат. Пущай защищает новую для него Родину.
Он то должон знать что Расея в опастности.НАТО повсюду приближается. Вот и Бахмут непонятно под кем. Ну ничо....придет на фронт Нобоа, тогда и Бахмут расейский, и на Кремль не будут падать беспилотники....Ляпота
А можа даже и санкции с Расеи сымут и расейский футбол вернется в родную гавань --УЕФА. Гыыыыы
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа вскоре станет гражданином России.
«Российское гражданство? Я не знаю, когда будут готовы все документы. Я сдал все документы для получения гражданства. Теперь мне остается лишь ждать», – сказал эквадорец.
- 37-летний Нобоа играет в России с 2007 года (с перерывом в 2015 году).
- Он выступает за «Сочи» с 2019 года.
- Летом хавбек мог уйти в ЦСКА или «Зенит».
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