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    Нобоа: «Подал документы на паспорт России»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа вскоре станет гражданином России.

    «Российское гражданство? Я не знаю, когда будут готовы все документы. Я сдал все документы для получения гражданства. Теперь мне остается лишь ждать», – сказал эквадорец.

    • 37-летний Нобоа играет в России с 2007 года (с перерывом в 2015 году).
    • Он выступает за «Сочи» с 2019 года.
    • Летом хавбек мог уйти в ЦСКА или «Зенит».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +360

      dauzhhhhh 2 часа назад

      Гражданство ему ! .И повестку в военкомат. Пущай защищает новую для него Родину.
      Он то должон знать что Расея в опастности.НАТО повсюду приближается. Вот и Бахмут непонятно под кем. Ну ничо....придет на фронт Нобоа, тогда и Бахмут расейский, и на Кремль не будут падать беспилотники....Ляпота
      А можа даже и санкции с Расеи сымут и расейский футбол вернется в родную гавань --УЕФА. Гыыыыы

      1
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      Рейтинг: +2237

      Dr.Metal > Dr.Metal 2 часа назад

      окраинский паспорт вообще никому не нужен ))) хотя в скором времени и ты за Российским паспортом в очередь встанешь ) да ещё и кричать будешь, что ты самый Русский из всех таких же Русских

      6
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      Рейтинг: +360

      dauzhhhhh > Dr.Metal 2 часа назад

      кричать будешь, что ты самый Русский из всех таких же Русских=====Щас об этом кричит Нобоа и всякие там легионеры Зенита....
      Dr.Metal 17 апреля 1988 год рождения. Годен к в.ойне.Все твои комменты zа победу над НАТО...И конечно вопрос---почему ты не на фронте сс..ука ?

      1
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      Рейтинг: +3432

      AZ > dauzhhhhh 2 часа назад

      это футбольный паблик

      0
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      ...
      Рейтинг: +360

      dauzhhhhh > AZ 1 час назад

      Футбол это жизнь. А в жизни всегда политика...И если ты не заметил---некоторые темы в Бомбе касаются политики.
      Не будь наивным AZ--нельзя отделить спорт от политики...Такие дела.

      0
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      Рейтинг: +4639

      Бомбардиръ > Dr.Metal 1 час назад

      этого чела можно понять. Он же напрасно метнулся на украину и видит какой там п*здец теперь.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3432

      AZ > dauzhhhhh 1 час назад

      не читаю такие новости, и не люблю политику от слова совсем... А тут сижу и наслаждаюсь разными новостями... И болею за свой любимый клуб... А то, что там мировые пиджаки обсуждают у себя на креслах, интересует меньше всего..

      0
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      ...
      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka > dauzhhhhh 1 час назад

      Слышь паскуда ,де михалыч ?

      2
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      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka > dauzhhhhh 1 час назад

      Когда за мир бороться начнёшь , фашист-милитарист ?

      2
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      Рейтинг: +360

      dauzhhhhh > AZ 1 час назад

      не люблю политику от слова совсем.===А ведь придется .Придет повестка...Ну и так далее.

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      Рейтинг: +3432

      AZ > dauzhhhhh 1 час назад

      не придет

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      Рейтинг: +4139

      Эном айс > Barmaleushka 1 час назад

      "- Так я ж действительно думал,что это медведь. - Михалыч.
      - Райво!
      - Женя, медведь здесь!
      Хорош.
      Ну, вы, блин, даете.
      - Что это было?
      - Это все медведь. Гад.
      Если б ты не рычал, когда в баню лез.
      - Мы ж думали, нам конец.
      - Да.
      - Где эта сволочь?
      - Где эта сволочь?
      - Где?
      - Вон в траве лежит.
      Малолетка. И что теперь
      с ним делать?
      А ты его в вытрезвитель сдай,
      или опохмелиться не давай -
      пусть помучается.
      - Он у нас всю водку выжрал.
      - Ну-ка, давай его сюда.
      Завтра башка будет раскалываться.
      Молодой еще.
      - Чьи?
      - Так это же Серегины.
      Серега! Серега, выходи,
      медведь спит!
      Так, он его выжрал, гад. Съел."(С)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +360

      dauzhhhhh > AZ 1 час назад

      Пачему ?

      0
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      Рейтинг: +2237

      Dr.Metal > dauzhhhhh 1 час назад

      Вот я именно на фронте, ****

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      Рейтинг: +360

      dauzhhhhh > dauzhhhhh 1 час назад

      На каком фронте ? На Запоржском, Херсонском ? Знаю я вас 1988 года рождения..Первые отказанцы.Вы тут горласты в Интернете....Для вас тут фронт...)))Когда ссуки в Бахмут пойдете--там фронт.

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      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka > dauzhhhhh 45 минут назад

      Хде михааааааалыч ? Хде ?

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      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka > dauzhhhhh 44 минуты назад

      Пачему за мир(во всём мире)не борисся , курва ?

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      Рейтинг: +360

      dauzhhhhh > Barmaleushka 25 минут назад

      Ты мне своей мелкой суетой напоминаешь кепку с кроликом. Не твой родич ? Не ?

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      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka > dauzhhhhh 7 минут назад

      Мелкая суета - это твоя "подрывная" деятельность на просторах тырнета ))))
      За мир лучше борись , холера .

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