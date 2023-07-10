«У него нет других вариантов»: Канчельскис – о завершении карьеры Промеса в «Спартаке»

Андрей Канчельскис прогнозирует, что Квинси Промес будет выступать за «Спартак» до окончания своей карьеры.

«Будущее Промеса может быть навсегда связно со «Спартаком». Думаю, он сам хочет остаться здесь на долгие годы. Квинси любят болельщики, он играет важный роль в истории клуба.

Скорее всего, Промес завершит карьеру в «Спартаке», у него других вариантов нет, учитывая непонятную историю с уголовным делом в Нидерландах», – сказал Канчельскис.