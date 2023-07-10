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  • «У него нет других вариантов»: Канчельскис – о завершении карьеры Промеса в «Спартаке»

«У него нет других вариантов»: Канчельскис – о завершении карьеры Промеса в «Спартаке»

10 июля 2023, 08:50
7

Андрей Канчельскис прогнозирует, что Квинси Промес будет выступать за «Спартак» до окончания своей карьеры.

«Будущее Промеса может быть навсегда связно со «Спартаком». Думаю, он сам хочет остаться здесь на долгие годы. Квинси любят болельщики, он играет важный роль в истории клуба.

Скорее всего, Промес завершит карьеру в «Спартаке», у него других вариантов нет, учитывая непонятную историю с уголовным делом в Нидерландах», – сказал Канчельскис.

  • Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
  • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
  • Также голландца подозревают в наркоторговле.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Канчельскис Андрей
Комментарии (7)
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АЛЕКС 58
1688970129
Непонятная история с уголовным делом! Кому непонятная? Нужно быть идиотом,что бы не понимать. Давайте отправим этого уголовника на неделю на родину,и сразу станет всё и всем понятно
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JTherry
1688972173
"...непонятную историю с уголовным делом в Нидерландах..." ...Нидерланды вообще непонятная страна - вчера в конкурсе красоты победу одержал трансвестит, например, и ничего - никто не удивляется в гей-ропе...) Промес будет играть в России за Спартак..!!!
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SLADE2019
1688972989
Непонятная эта история, действительно очень ограниченным людям. А там еще и второе дело поспевает. Пусть играет в Спартаке, хотя уголовника надо экстрадировать.
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DVOK68
1688973243
Согласен с мнением Канчели.
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eugen-han
1688984350
Ясно одно,- это то, что Промес будет заканчивать карьеру в России, но не факт, что именно в Спартаке, так как всему есть предел.
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zigbert
1689097914
Спартаку Промес приносит большую пользу. Пусть играет до конца своей карьеры в Спартаке.
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