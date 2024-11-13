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    Канчельскис оценил шансы «Краснодара» на победу в РПЛ

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Манчестер Сити», «Саутгемптона» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о шансах «Краснодара» на победу в российской Премьер-лиге.

    «Раз в году и веник стреляет. Когда я играл в Англии, у нас становились чемпионами «Лидс» и «Блэкберн». Они еще в ближайшие пятьдесят лет не будут чемпионами. Так что в Англии тоже бывает такое, что чемпионом становится не самая именитая и сильная команда. «Краснодар» может стать одной из таких команд.

    В любом случае «быки» молодцы. Они бьются, они сражаются, но есть гранды, с которыми «Краснодару» тяжело бороться. Это есть во всем мире. В Германии это «Бавария», в Англии это сейчас «Манчестер Сити», в Испании это «Реал» и «Барселона».

    От этого никуда не уйдeшь. Галицкому большой поклон, но «Краснодару» тяжело бороться с грандами», – сказал Канчельскис.

    • «Быки» занимают первое место в РПЛ после первого круга с 37 очками. Отрыв от «Зенита» составляет 1 очко.
    • Канчельскис выступал в Англии в 1991–1997 годах, а также в 2001 и 2002 годах.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 13:06
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    Комментарии (2)
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    Spartak_forv@
    1731495258
    А с какими грандами тяжело бороться Краснодару?
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