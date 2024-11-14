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    • Канчельскис не поддержал стремление Дзюбы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России

    Канчельскис не поддержал стремление Дзюбы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России

    Андрей Канчельскис считает, что для Артема Дзюбы не надо делать исключений, несмотря на его желание вернуться в сборную России.

    • Форварда не было в национальной команде с 2021 года.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

    «В сборную должны вызываться лучшие футболисты страны. Это право тренера – вызывать игроков, которых он считает лучшими на данный момент.

    Гнаться за какими-то рекордами – это неправильно, даже смешно», – сказал Канчельскис.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2024 23:23
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