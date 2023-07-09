Морате предложили в Саудовской Аравии 50 миллионов в год

К нападающему «Атлетико» Альваро Морате есть интерес в Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» предложил игроку 50 миллионов евро в год.

Тем не менее, приоритет 30-летнего игрока – Европа. Им интересуются «Рома», «Ювентус», «Милан». Миланцы предложили Альваро контракт на четыре года с зарплатой 5 миллионов евро в год.