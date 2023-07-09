Морате предложили в Саудовской Аравии 50 миллионов в год

К нападающему «Атлетико» Альваро Морате есть интерес в Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» предложил игроку 50 миллионов евро в год.
Тем не менее, приоритет 30-летнего игрока – Европа. Им интересуются «Рома», «Ювентус», «Милан». Миланцы предложили Альваро контракт на четыре года с зарплатой 5 миллионов евро в год.
- В прошедшем сезоне Мората забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 45 матчах.
- Его контракт с «Атлетико» действует до 2024 года.
- Рыночная стоимость форварда – 20 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo