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    • Ришарлисон: «Конте прилюдно два часа меня отчитывал после вылета из Лиги чемпионов»

    Ришарлисон: «Конте прилюдно два часа меня отчитывал после вылета из Лиги чемпионов»

    Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон рассказал, как бывший главный тренер команды Антонио Конте прилюдно его отчитал.

    «Это было после вылета из Лиги чемпионов от «Милана». Я сказал тогда Конте, что он может меня наказать, если хочет. Чтобы показать свою твердость и значимость, Антонио отчитывал меня в течение почти двух часов на глазах у всех», – сказал бразилец.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 10:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1599

      elessar arnor 2 часа назад

      за пару Лямов в год - потерпишь

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