Нигматуллин вызвал на дом клининговую компанию и стал жертвой кражи

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сообщил, что стал жертвой кражи.
«Пока был в командировке в Санкт-Петербурге, клининг-сервис обворовал мою квартиру. Вызвал полицию», – написал Нигматуллин в твиттере.
Помимо полиции на дом к спортсмену приехал следственный комитет.
Через некоторое время украденное вернули.
- Нигматуллин уже не впервые стал жертвой кражи.
- Он постоянно проживает в США.
- Нигматуллин в 2000-2002 годах провел 24 матча за сборную России, пропустил 18 голов.
Источник: «Бомбардир»