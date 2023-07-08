Нигматуллин вызвал на дом клининговую компанию и стал жертвой кражи

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сообщил, что стал жертвой кражи.

«Пока был в командировке в Санкт-Петербурге, клининг-сервис обворовал мою квартиру. Вызвал полицию», – написал Нигматуллин в твиттере.

Помимо полиции на дом к спортсмену приехал следственный комитет.

Через некоторое время украденное вернули.