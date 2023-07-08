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    • Нигматуллин вызвал на дом клининговую компанию и стал жертвой кражи

    Нигматуллин вызвал на дом клининговую компанию и стал жертвой кражи

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сообщил, что стал жертвой кражи.

    «Пока был в командировке в Санкт-Петербурге, клининг-сервис обворовал мою квартиру. Вызвал полицию», – написал Нигматуллин в твиттере.

    Помимо полиции на дом к спортсмену приехал следственный комитет.

    Через некоторое время украденное вернули.

    • Нигматуллин уже не впервые стал жертвой кражи.
    • Он постоянно проживает в США.
    • Нигматуллин в 2000-2002 годах провел 24 матча за сборную России, пропустил 18 голов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18563

      paracetamol 24 минуты назад

      Нигматуллин в 2000-2002 годах провел 24 матча за сборную России, пропустил 18 голов...
      Вот таких и надо сплавлять в Пиндосию!

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      Рейтинг: +16

      Odnazhdy 29 минут назад

      Он постоянно проживает в США.-----
      Опаньки.В недружественной стране .

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