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    • Мутко озвучил свою позицию по возможному переходу РФС в Азию

    Мутко озвучил свою позицию по возможному переходу РФС в Азию

    Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о своем отношении к тому, что Россия может уйти из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

    – Реальность какая сейчас – матчей сборных нет. Есть полемика, что делать: уходить в Азию, оставаться, ждать.

    – Надо определиться, что вы хотите. Какая цель ваша? Вот зачем вы хотите пойти в Азию?

    – Играть в футбол.

    – Играть в футбол для чего? Играйте в футбол так.

    – Для чемпионата мира.

    – Послушайте, вот решите вопрос! Если это у вас поход на чемпионат мира... Ну вы туда пойдете – нет гарантий, что вас пустят на чемпионат мира. Ну никаких гарантий! Скажите мне, кто это гарантирует? В чем смысл туда [идти]?

    С этими странами вы и так сыграете. Если заняться, можно Аргентину сюда пригласить, я вам точно говорю. Но этим надо заниматься.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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