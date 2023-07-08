Мутко озвучил свою позицию по возможному переходу РФС в Азию

Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о своем отношении к тому, что Россия может уйти из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Реальность какая сейчас – матчей сборных нет. Есть полемика, что делать: уходить в Азию, оставаться, ждать.

– Надо определиться, что вы хотите. Какая цель ваша? Вот зачем вы хотите пойти в Азию?

– Играть в футбол.

– Играть в футбол для чего? Играйте в футбол так.

– Для чемпионата мира.

– Послушайте, вот решите вопрос! Если это у вас поход на чемпионат мира... Ну вы туда пойдете – нет гарантий, что вас пустят на чемпионат мира. Ну никаких гарантий! Скажите мне, кто это гарантирует? В чем смысл туда [идти]?

С этими странами вы и так сыграете. Если заняться, можно Аргентину сюда пригласить, я вам точно говорю. Но этим надо заниматься.