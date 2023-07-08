Мутко озвучил свою позицию по возможному переходу РФС в Азию

Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о своем отношении к тому, что Россия может уйти из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.
– Реальность какая сейчас – матчей сборных нет. Есть полемика, что делать: уходить в Азию, оставаться, ждать.
– Надо определиться, что вы хотите. Какая цель ваша? Вот зачем вы хотите пойти в Азию?
– Играть в футбол.
– Играть в футбол для чего? Играйте в футбол так.
– Для чемпионата мира.
– Послушайте, вот решите вопрос! Если это у вас поход на чемпионат мира... Ну вы туда пойдете – нет гарантий, что вас пустят на чемпионат мира. Ну никаких гарантий! Скажите мне, кто это гарантирует? В чем смысл туда [идти]?
С этими странами вы и так сыграете. Если заняться, можно Аргентину сюда пригласить, я вам точно говорю. Но этим надо заниматься.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.