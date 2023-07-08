Медина перейдет из ЦСКА в «Спартак», Кузяев будет играть во Франции, ван дер Сар в реанимации и другие новости

Глушаков пополнил клуб по пляжному футболу.

Семак: «ЦСКА упустил право приоритетного выкупа Фернандеса. «Зенит» ведет себя корректно».

Мбаппе согласился подписать контракт с «Реалом»: известна его зарплата.

Семак раскритиковал календарь РПЛ: «Все тренеры меня поддержат».

Селихов объяснил голевую ошибку в матче с «Зенитом»: он выбил мяч в Клаудиньо.

Медина переходит из ЦСКА в «Спартак» за 7,5 миллиона («СЭ»).

Мутко предлагал Ибрагимовичу стать гражданином России.

Кузяев продолжит карьеру во Франции: он завершил переговоры с «Бешикташем».

Ван дер Сар в реанимации – у него кровоизлияние в мозг.