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  • Селихов объяснил голевую ошибку в матче с «Зенитом»: он выбил мяч в Клаудиньо

Селихов объяснил голевую ошибку в матче с «Зенитом»: он выбил мяч в Клаудиньо

7 июля 2023, 11:54
19

Вратарь «Спартака» Александр Селихов объяснил, почему совершил голевую ошибку в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

  • Селихов пытался выбить мяч и попал в Клаудиньо, что привело к голу.
  • «Зенит» победил со счетом 3:2 и стал чемпионом.

«Часто бывает, что вратаря «накрывают», и мяч попадает в ногу или тело соперника, а затем отскакивает за пределы поля. Таких моментов много. Тут же я попал сопернику именно в ту точку, от которой мяч отскочил в ворота. Есть доля невезения.

Я выискивал вариант для передачи вдаль, но, пересмотрев потом видео, понял, что мог сыграть и низом», – сказал Селихов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Селихов Александр Клаудиньо
Комментарии (19)
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Persona_non_Grata
1688722219
"Часто бывает, что вратаря «накрывают" - бывает, но совсем не часто и это ЧИСТЕЙШАЯ ошибка вратаря и даже не стоит пытаться как то отговориться или оправдаться ... В ТАКОМ матче такие ошибки ПРОСТО НЕДОПУСТИМЫ !!!
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FCSpartakM
1688723286
Вопрос даже не в том, что накрывают,а в том что Селихов голову опустил и не видел даже игрока, который на него бежит. Времени было вагон, чтобы мяч или выбить,или отдать пас
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NewLife
1688725752
"Есть доля невезения." Правильно сказать - невнимания !
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k611
1688728537
Ошибка уровня дворового футбола. В профессиональном футболе не должно быть таких очевидных ляпов.
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zigbert
1688729435
В данном случае лучше было выбить мяч за боковую. С ударом явно затянул и тут уже и низом было играть опасно.
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Amorphis
1688786553
Пересчитывая гонорар от Зины, молвил Селя))
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