Селихов объяснил голевую ошибку в матче с «Зенитом»: он выбил мяч в Клаудиньо

Вратарь «Спартака» Александр Селихов объяснил, почему совершил голевую ошибку в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

Селихов пытался выбить мяч и попал в Клаудиньо, что привело к голу.

«Зенит» победил со счетом 3:2 и стал чемпионом.

«Часто бывает, что вратаря «накрывают», и мяч попадает в ногу или тело соперника, а затем отскакивает за пределы поля. Таких моментов много. Тут же я попал сопернику именно в ту точку, от которой мяч отскочил в ворота. Есть доля невезения.

Я выискивал вариант для передачи вдаль, но, пересмотрев потом видео, понял, что мог сыграть и низом», – сказал Селихов.