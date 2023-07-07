Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Селихов объяснил голевую ошибку в матче с «Зенитом»: он выбил мяч в Клаудиньо

    Селихов объяснил голевую ошибку в матче с «Зенитом»: он выбил мяч в Клаудиньо

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов объяснил, почему совершил голевую ошибку в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

    • Селихов пытался выбить мяч и попал в Клаудиньо, что привело к голу.
    • «Зенит» победил со счетом 3:2 и стал чемпионом.

    «Часто бывает, что вратаря «накрывают», и мяч попадает в ногу или тело соперника, а затем отскакивает за пределы поля. Таких моментов много. Тут же я попал сопернику именно в ту точку, от которой мяч отскочил в ворота. Есть доля невезения.

    Я выискивал вариант для передачи вдаль, но, пересмотрев потом видео, понял, что мог сыграть и низом», – сказал Селихов.

    Новости по теме
    Селихов назвал лучшего вратаря в истории футбола: это не Яшин
    Селихов назвал лучшего вратаря России прямо сейчас 2
    Как и с кем игроки РПЛ провели отпуск: самые яркие кадры со всего мира 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +717

      FCSpartakM 5 минут назад

      Вопрос даже не в том, что накрывают,а в том что Селихов голову опустил и не видел даже игрока, который на него бежит. Времени было вагон, чтобы мяч или выбить,или отдать пас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23203

      Persona_non_Grata 23 минуты назад

      "Часто бывает, что вратаря «накрывают" - бывает, но совсем не часто и это ЧИСТЕЙШАЯ ошибка вратаря и даже не стоит пытаться как то отговориться или оправдаться ... В ТАКОМ матче такие ошибки ПРОСТО НЕДОПУСТИМЫ !!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 