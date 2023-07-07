Селихов объяснил голевую ошибку в матче с «Зенитом»: он выбил мяч в Клаудиньо

Вопрос даже не в том, что накрывают,а в том что Селихов голову опустил и не видел даже игрока, который на него бежит. Времени было вагон, чтобы мяч или выбить,или отдать пас
Вратарь «Спартака» Александр Селихов объяснил, почему совершил голевую ошибку в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).
- Селихов пытался выбить мяч и попал в Клаудиньо, что привело к голу.
- «Зенит» победил со счетом 3:2 и стал чемпионом.
«Часто бывает, что вратаря «накрывают», и мяч попадает в ногу или тело соперника, а затем отскакивает за пределы поля. Таких моментов много. Тут же я попал сопернику именно в ту точку, от которой мяч отскочил в ворота. Есть доля невезения.
Я выискивал вариант для передачи вдаль, но, пересмотрев потом видео, понял, что мог сыграть и низом», – сказал Селихов.