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    • Мбаппе согласился подписать контракт с «Реалом»: известна его зарплата

    Мбаппе согласился подписать контракт с «Реалом»: известна его зарплата

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».

    По информации Cadena SER, француз согласился подписать контракт с мадридским клубом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, зарплата – 50 миллионов евро в год.

    Мбаппе может уйти из «ПСЖ» уже этим летом, если не продлит контракт с клубом до 30 июля.

    • Контракт форварда с парижанами истекает в 2024 году.
    • Мбаппе планировал отыграть за «ПСЖ» еще один сезон и уйти бесплатно.
    • «ПСЖ» торопит игрока с решением по будущему, чтобы не платить 40-миллионный бонус за лояльность.

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    Источник: Cadena Ser

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    Сегодня, 11:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20857

      Cleaner 40 минут назад

      Бедный Реал. Развалит Мбаппе коллектив. О трофеях можно забыть...(

      0
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      Рейтинг: +14665

      Skull_Boy 49 минут назад

      Да там не 50, а все 100, если налог в Испании котируется от 45% до 52% из-за Бекса

      0
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      Рейтинг: +13

      valcboston > Skull_Boy 41 минуту назад

      Да нееее...Дают 50 ему.Потом налог платит.

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