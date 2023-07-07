Мбаппе согласился подписать контракт с «Реалом»: известна его зарплата

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».
По информации Cadena SER, француз согласился подписать контракт с мадридским клубом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, зарплата – 50 миллионов евро в год.
Мбаппе может уйти из «ПСЖ» уже этим летом, если не продлит контракт с клубом до 30 июля.
- Контракт форварда с парижанами истекает в 2024 году.
- Мбаппе планировал отыграть за «ПСЖ» еще один сезон и уйти бесплатно.
- «ПСЖ» торопит игрока с решением по будущему, чтобы не платить 40-миллионный бонус за лояльность.
Источник: Cadena Ser