Мбаппе согласился подписать контракт с «Реалом»: известна его зарплата

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».

По информации Cadena SER, француз согласился подписать контракт с мадридским клубом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, зарплата – 50 миллионов евро в год.

Мбаппе может уйти из «ПСЖ» уже этим летом, если не продлит контракт с клубом до 30 июля.