«Реал» сообщил о болезни Модрича

У полузащитника «Реала» Луки Модрича выявлена вирусная инфекция.

Из-за болезни 39-летний хорват не сыграет сегодня с «Мальоркой» в 1/2 финала Суперкубка Испании.

При этом хавбек сможет принять участие в потенциальном финале турнира, пишет Madrid Xtra со ссылкой на Diario As. Уточняется, что у него грипп.