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    «Реал» сообщил о болезни Модрича

    У полузащитника «Реала» Луки Модрича выявлена вирусная инфекция.

    Из-за болезни 39-летний хорват не сыграет сегодня с «Мальоркой» в 1/2 финала Суперкубка Испании.

    При этом хавбек сможет принять участие в потенциальном финале турнира, пишет Madrid Xtra со ссылкой на Diario As. Уточняется, что у него грипп.

    • Модрич в этом сезоне забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 27 матчах.
    • Второй полуфинал испанского Суперкубка пройдет сегодня в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.
    • Победитель пары «Реал» – «Мальорка» разыграет трофей с «Барселоной» 12 января.

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    Источник: сайт «Реала»

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    09.01.2025 14:14
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