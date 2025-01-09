«Реал» сообщил о болезни Модрича

У полузащитника «Реала» Луки Модрича выявлена вирусная инфекция.
Из-за болезни 39-летний хорват не сыграет сегодня с «Мальоркой» в 1/2 финала Суперкубка Испании.
При этом хавбек сможет принять участие в потенциальном финале турнира, пишет Madrid Xtra со ссылкой на Diario As. Уточняется, что у него грипп.
- Модрич в этом сезоне забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 27 матчах.
- Второй полуфинал испанского Суперкубка пройдет сегодня в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.
- Победитель пары «Реал» – «Мальорка» разыграет трофей с «Барселоной» 12 января.