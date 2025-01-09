Президенту «Барселоны» грозит отстранение от должности за матерные выкрики

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вновь оказался на грани отставки.

В начале этой недели сообщалось, что ему вынесут вотум недоверия на фоне кризисной ситуации с Дани Ольмо и Пау Виктором, которых на тот момент не удавалось зарегистрировать на вторую часть сезона. Однако менеджер смог избежать голосования против себя.

Теперь же проблемы Лапорты вышли на другой уровень. Его матерные выкрики в королевской ложе в Саудовской Аравии могут спровоцировать разбирательство.

Если действия президента «Барсы» будут рассматриваться комитетом Королевской федерации футбола Испании (RFEF) по спортивным соревнованиям, то есть вероятность, что его отстранят от занимаемой должности.