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    • Президенту «Барселоны» вынесут вотум недоверия: известна дата

    Президенту «Барселоны» вынесут вотум недоверия: известна дата

    Жоан Лапорта может в скором времени покинуть пост президента «Барселоны».

    Ему вынесут вотум недоверия во вторник, 7 января, на фоне кризисной ситуации с Дани Ольмо и Пау Виктором, которых не удалось зарегистрировать на вторую часть сезона.

    Процедуру инициирует бывший кандидат на пост президента каталонского клуба Жорди Фарре. Именно он ответственен за вотум недоверия Жозепу Бартомеу в 2020 году.

    • Оппозиция требовала немедленной отставки Лапорты еще на прошлой неделе.
    • «Барса» идет на 3-м месте в Примере, отставая на 5 очков от лидирующего «Реала».

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    Источник: Sport.es

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    07.01.2025 00:36
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