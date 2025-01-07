Президенту «Барселоны» вынесут вотум недоверия: известна дата

Жоан Лапорта может в скором времени покинуть пост президента «Барселоны».

Ему вынесут вотум недоверия во вторник, 7 января, на фоне кризисной ситуации с Дани Ольмо и Пау Виктором, которых не удалось зарегистрировать на вторую часть сезона.

Процедуру инициирует бывший кандидат на пост президента каталонского клуба Жорди Фарре. Именно он ответственен за вотум недоверия Жозепу Бартомеу в 2020 году.