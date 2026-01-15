Эндрик высказался об уходе Хаби Алонсо из «Реала»

Нападающий «Лиона» Эндрик, права на которого принадлежат «Реалу», прокомментировал увольнение тренера Хаби Алонсо из мадридского клуба.

«Я многому научился у Хаби в Мадриде. Он был игроком высочайшего уровня и очень хорошо разбирался в футболе. Хотя я долгое время был травмирован и не мог тренироваться со всеми, я очень многому научился у него.

Сейчас я учусь у Паулу Фонсеки [тренера «Лиона»], который тоже очень скрупулeзен. Если у тебя открытый ум, ты учишься каждый день у великих тренеров, и именно к этому я стремлюсь», – сказал Эндрик.