Эндрик высказался об уходе Хаби Алонсо из «Реала»

Сегодня, 18:43

Нападающий «Лиона» Эндрик, права на которого принадлежат «Реалу», прокомментировал увольнение тренера Хаби Алонсо из мадридского клуба.

«Я многому научился у Хаби в Мадриде. Он был игроком высочайшего уровня и очень хорошо разбирался в футболе. Хотя я долгое время был травмирован и не мог тренироваться со всеми, я очень многому научился у него.

Сейчас я учусь у Паулу Фонсеки [тренера «Лиона»], который тоже очень скрупулeзен. Если у тебя открытый ум, ты учишься каждый день у великих тренеров, и именно к этому я стремлюсь», – сказал Эндрик.

  • Алонсо уволили 12 января. Его сменил Альваро Арбелоа.
  • Под его руководством «Реал» выиграл 24 из 34 матчей при 4 ничьих и 6 поражениях.

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 Лион Реал Эндрик Алонсо Хаби
