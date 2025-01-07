Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Лапорта избежит вотума недоверия

    Жорди Фарре и Марк Корнет – инициаторы вотума недоверия президенту «Барселоны» Жоану Лапорте – не явились в офис клуба. По данным Sport.es, Корнет решил отказаться от участия в процедуре на фоне давления, с которым он столкнулся после обнародования планов.

    Фарре, баллотировавшийся на пост президента «Барселоны» в 2021 году и инициировавший вотум недоверия Жозепу Бартомеу, обдумывает дальнейшие шаги.

    Cообщается, что большинство представителей оппозиции выступили против вотума недоверия Лапорте, опасаясь, что это может еще сильнее дестабилизировать «Барселону».

    • Ранее 10 оппозиционных объединений потребовали отставки Лапорты и всей его команды на фоне проблем с регистрацией полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона.
    • 7 января оппозиция планировала официально начать процедуру вынесения президенту «Барселоны» вотума недоверия.

    Новости по теме
    «Барселоне» разрешат временно заявить Ольмо
    Ямаль сменил имидж – теперь он похож на Неймара
    Президенту «Барселоны» вынесут вотум недоверия: известна дата
    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2025 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 