Лапорта избежит вотума недоверия

Жорди Фарре и Марк Корнет – инициаторы вотума недоверия президенту «Барселоны» Жоану Лапорте – не явились в офис клуба. По данным Sport.es, Корнет решил отказаться от участия в процедуре на фоне давления, с которым он столкнулся после обнародования планов.

Фарре, баллотировавшийся на пост президента «Барселоны» в 2021 году и инициировавший вотум недоверия Жозепу Бартомеу, обдумывает дальнейшие шаги.

Cообщается, что большинство представителей оппозиции выступили против вотума недоверия Лапорте, опасаясь, что это может еще сильнее дестабилизировать «Барселону».