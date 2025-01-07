Лапорта избежит вотума недоверия

Жорди Фарре и Марк Корнет – инициаторы вотума недоверия президенту «Барселоны» Жоану Лапорте – не явились в офис клуба. По данным Sport.es, Корнет решил отказаться от участия в процедуре на фоне давления, с которым он столкнулся после обнародования планов.
Фарре, баллотировавшийся на пост президента «Барселоны» в 2021 году и инициировавший вотум недоверия Жозепу Бартомеу, обдумывает дальнейшие шаги.
Cообщается, что большинство представителей оппозиции выступили против вотума недоверия Лапорте, опасаясь, что это может еще сильнее дестабилизировать «Барселону».
- Ранее 10 оппозиционных объединений потребовали отставки Лапорты и всей его команды на фоне проблем с регистрацией полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона.
- 7 января оппозиция планировала официально начать процедуру вынесения президенту «Барселоны» вотума недоверия.