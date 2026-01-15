Юран объяснил провал Захаряна в «Сосьедаде»

Российский тренер Сергей Юран указал на главную ошибку полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.
«Захарян вообще зря так рано уехал. Ему еще пару лет нужно было поиграть у нас. Арсен провел один сильный сезон в «Динамо», резко перешел из молодежки на взрослый уровень.
А когда ты попадаешь в топ-5 европейских лиг – все непривычно. Там другая динамика, скорости, сопротивление. Захарян не был готов к этому, потому и начал «сыпаться».
И я еще тогда давал интервью испанцам и говорил: «Рано ему». Еще минимум год, лучше два, надо было провести в нашей Премьер-лиге.
Ему самому потом легче было бы адаптироваться. Это была большая ошибка со стороны Захаряна», – заявил Юран.
- 22-летний Захарян в Испании 2,5 года.
- В сезоне-2025/26 хавбек отыграл 16 матчей во всех турнирах и отметился забитым голом.
Источник: «Российская газета»