Юран объяснил провал Захаряна в «Сосьедаде»

Российский тренер Сергей Юран указал на главную ошибку полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Захарян вообще зря так рано уехал. Ему еще пару лет нужно было поиграть у нас. Арсен провел один сильный сезон в «Динамо», резко перешел из молодежки на взрослый уровень.

А когда ты попадаешь в топ-5 европейских лиг – все непривычно. Там другая динамика, скорости, сопротивление. Захарян не был готов к этому, потому и начал «сыпаться».

И я еще тогда давал интервью испанцам и говорил: «Рано ему». Еще минимум год, лучше два, надо было провести в нашей Премьер-лиге.

Ему самому потом легче было бы адаптироваться. Это была большая ошибка со стороны Захаряна», – заявил Юран.