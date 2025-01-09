Лапорта после регистрации Ольмо пинал предметы и кричал: «Сукины дети!»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не сдерживал эмоции после регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

Каталонцам разрешили внести в заявку на вторую часть сезона Дани Ольмо и Пау Виктора.

Клуб добился регистрации обоих игроков на временной основе – они смогут выходить на поле в течение 3 месяцев, пока будет рассматриваться апелляция.

«Барса» купила Ольмо у «Лейпцига» летом за 55 миллионов евро.

Во время матча против «Атлетика» (2:0) в Саудовской Аравии Лапорта сидел в ложе короля Абдаллы и громко кричал: «Сукины дети!». Еще Жоан пинал предметы.